Foto de familia de los invitados a la tradicional cena de SUR en el marco de la WTM

Foto de familia de los invitados a la tradicional cena de SUR en el marco de la WTM Ñito Salas

SUR vuelve a reivindicar en Londres el peso turístico de Málaga y Andalucía

La cena homenaje al sector se convierte también en un reconocimiento a la labor promocional del periódico, que acudió por primera vez a la WTM en 1984. El sector turístico recuerda su fuerza económica y social en las ciudades que más visitantes reciben

Félix Lorenzo

Londres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:27

Ha llovido mucho desde que SUR con su entonces recién estrenado SUR in English apareció por Londres para acudir a una feria de turismo que ... llevaba muy pocos años y que todo el mundo decía que podía ser gran referencia para la Costa del Sol y Andalucía. Era 1984, y la primera noche de la llegada de la comitiva de Prensa Malagueña fue a parar a un restaurante alternativo en Chelsea, donde, por cierto, también se repartió el suplemento especial que se había realizado. En aquellos tiempos, a partir de las nueve de la noche en la capital de la City encontrar un restaurante abierto era casi un milagro y mucho menos un lugar para una copa. Horarios ingleses y mucho más frío que ahora. Hoy, 41 años después, la World Travel Market es una de las dos ferias de turismo más importantes del mundo, y para los intereses andaluces y malagueños, la número 1.

