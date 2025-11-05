SUR vuelve a reivindicar en Londres el peso turístico de Málaga y Andalucía

Ha llovido mucho desde que SUR con su entonces recién estrenado SUR in English apareció por Londres para acudir a una feria de turismo que ... llevaba muy pocos años y que todo el mundo decía que podía ser gran referencia para la Costa del Sol y Andalucía. Era 1984, y la primera noche de la llegada de la comitiva de Prensa Malagueña fue a parar a un restaurante alternativo en Chelsea, donde, por cierto, también se repartió el suplemento especial que se había realizado. En aquellos tiempos, a partir de las nueve de la noche en la capital de la City encontrar un restaurante abierto era casi un milagro y mucho menos un lugar para una copa. Horarios ingleses y mucho más frío que ahora. Hoy, 41 años después, la World Travel Market es una de las dos ferias de turismo más importantes del mundo, y para los intereses andaluces y malagueños, la número 1.

Desde la Sala Olympia, la que veía aquellos míticos combates de boxeo de mediados del siglo XX, donde combatió Urtain, se pasó a otros escenarios como Earl's Court porque la feria crecía sin límite, hasta llegar a Excel, un maravilloso palacio de exposiciones que en su día sirvió de sala multiusos para la Londres olímpica que recuperó los muelles antiguos, zona de fábricas humeantes que causaban una niebla no natural en la capital inglesa y que hoy ya no aparece, lógico, ni por asomo. Pero si el mito de la niebla ha caído, la realidad de que el mercado británico es importante para los intereses patrios es cada vez más palpable, y que el turismo ha cambiado, también. Tampoco ha cambiado la apuesta de SUR y SUR in English por la feria, convirtiéndose en elemento divulgador de nuestra oferta de primera categoría, lo que le ha valido, tanto al medio como a sus redactores protagonistas, premios a nivel internacional (distinción de la Reina Isabel II a Liz Parry, distinción de Andalucía a SUR in English, distinción de la WTM y Turespaña a Pedro Luis Gómez), nacional y local.

Manuel Castillo «Esta convocatoria de SUR significa el reconocimiento a un sector de tremenda importancia para Málaga y Andalucía»

Arturo Bernal «El nuestro es el sector de los sectores, y Andalucía es un destino que aúna tantos atractivos que explican su fortaleza»

Francisco Salado «La colaboración entre administraciones es vital para superar problemas como el de la movilidad»

Y como cada año desde los años 90, SUR además de mantener su labor de promoción y de información (llegó a ser el primer periódico del mundo en tener stand propio) celebra una cena en homenaje al sector turístico andaluz que convoca a todas las autoridades y empresarios andaluces y españoles presentes en Londres así como importantes personalidades del turismo nacional y británico. Cada año, además, se elige un lugar emblemático de los miles que hay en la capital de Inglaterra: este año se eligió Plaisterer's Hall, en Barbican.

Con una rica historia, el Plaisterers' Hall se remonta al siglo XVI, cuando originalmente albergaba la Honorable Compañía de Yeseros, una de las compañías de librea más antiguas de Londres. El salón en sí mismo rezuma tradición y grandeza, convirtiéndolo en un entorno único e inolvidable para cualquier ocasión. Como tantos otros edificios emblemáticos, los avatares de la historia (fue pasto de las llamas en dos tremendos incendios) y la II Guerra Mundial se cebaron con el maravilloso palacio y lo destruyó casi en su totalidad. Su sinuosa historia arranca en el siglo XVII, con una sucesión de cuatro edificios. Los dos primeros, destruidos por incendios en 1666 y 1882 respectivamente, fueron reconstruidos por el arquitecto Christopher Wren. El tercer salón fue demolido en en la Segunda Guerra Mundial y el edificio actual se inauguró en 1972 y se remodeló finalmente en 2003, como recordó el director de SUR, Manuel Castillo, poniendo como ejemplo de superación el edificio y el gremio que lo ocupaba. En ese histórico lugar, SUR congregó al sector turístico para un sincero y cálido homenaje, que revertió como se vio en las distintas intervenciones en un sincero reconocimiento a lo importante que ha sido para el turismo malagueño, andaluz y española la presencia y el trabajo de SUR y SUR in English, que como refirió Arturo Bernal, consejero de Turismo de la Junta, «si no hubiera existido, ni siquiera la WTM sería lo que es hoy, eso seguro», o como reconoció la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, «lo que SUR ha hecho por el turismo de España, Andalucía y Málaga es de un valor incalculable, no sólo material, sino también en lo que se refiere a afecto y amparo».

Y es que desde lejos se ve fácil y bonito, pero el trabajo de los profesionales y responsables del turismo en estas ferias es verdaderamente importante a la vez que agotador. Como alguien refirió «nadie sabe lo duro que llega a ser no saber dónde está el baño cuando te despiertas por la noche», en referencia a que se duerme en muchas ciudades distintas, en hoteles distintos y en habitaciones distintas. Lo dijo en una anterior feria Manuel Villafaina, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Playa: «Hay veces que uno confunde la tarjeta para abrir una puerta de un hotel y quieres hacerlo igual en tu casa al volver...».

Informar sobre el turismo

El director de SUR, Manuel Castillo, fue rotundo: hacemos nuestro trabajo con el fin de informar, y lleva acompañando al sector desde hace cuatro décadas, y que «nuestra misión aparte de poner en valor las cosas buenas del turismo es también alertar de los riesgos y amenazas que puedan sufrir el sector, y reclamó inversiones en materias como movilidad e inversiones eléctricas, que pueden dañar la fortaleza de la principal industria de la Costa del Sol». SUR y SUR in English en estas ferias «vendemos un destino fantástico, la Costa del Sol, Málaga, Andalucía, España, aunque también alertamos de sus debes y sus anhelos». Con palabras de felicitación para el equipo responsable de la edición semanal en inglés de SUR, así como para el de organización de eventos, Castillo saludó a todas las autoridades presentes, con el consejero Arturo Bernal, la Secretaria de Estado, Rosario Sánchez, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francis Salado, el director de la OET en Londres, Manuel Butler, y el concejal de Turismo de Málaga Jacobo Florido, la Secretaria General de Turismo de la Junta, Yolanda Aguilar y la directora general de Turismo, Gema del Corral, así como a los alcaldes de Torrox, Manilva, San Roque y Almuñécar y a la alcaldesa de Ronda («aunque no tengo la memoria del alcalde»), y dio la bienvenida a una cena «que no tiene más interés que reunirnos todos juntos para hablar de turismo y encontrar un hueco en medio de la vorágine de ferias como la WTM» a las casi 140 personas que asistieron, con empresarios de la importancia como José Luque, José Carlos Escribano, Secundino Velasco, Javier Fernández, propietario de la cadena de restaurantes Hispania, María y Salvador Herrero, de B Bou Hotels, que recibió el premio que anualmente concede SUR in English a una empresa malagueña que haya contribuido al desarrollo turístico, que recibieron ambos de manos de Pilar Martínez, redactora encargada del sector en SUR, y Lisardo Morán, de Turismo Andaluz, o Antonio Díaz, de Turismo Costa del Sol, y la teniente de alcalde de Torremolinos, Marta Huete, y concejales de Turismo de casi todas las ciudades costasoleñas y algunos del litoral granadino y almeriense.

Rosario Sánchez Grau «El turismo es un ejemplo de integración y sirve para enseñar al mundo cómo se vive en España»

Jacobo Florido «Habría que recordar a los que atacan al turismo lo mucho que hahecho por Málaga»

María Herreros «Este premio no sólo nos enorgullece, sino que también es para la generación que comenzó lo que hoy somos»

Intervenciones

Todas las intervenciones reivindicaron también para el turismo su papel dinamizador de la economía de las ciudades que eligen como destino, «y la Costa del Sol es un ejemplo de ello', recordó Rosario Sánchez Grau, mientras Arturo Bernal finalizó su discurso, que sirvió de clausura al acto, recordando que «nuestro gran legado es haber hecho del turismo una escuela de vida».

Jacobo Florido, que ostentaba la representación del alcalde De la Torre, dio cifras de la gran importancia que para Málaga tiene el turismo británico, que reporta más de 100 millones de euros anuales a la capital de la Costa del Sol», y dijo que «a quienes todo el día se están metiendo con el turismo hay que recordarles las cifras de lo que supone el turismo, en trabajo, dinamismo, infraestructuras y convivencia».

«Hay que resaltar que en este ambiente de crispación y enfrentamiento político que vivimos en España, el Turismo es consenso y diálogo entre las distintas administraciones, y eso se agradece y no poco por los profesionales, los empresarios y los ciudadanos», recordó Francisco Salado, presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol y alcalde de Rincón de la Victoria, que también solicitó ayuda del Gobierno y de la Junta para los problemas que actualmente tiene Málaga, resaltando el tema de la movilidad. «Esta es una feria, éste es un gran mercado y nosotros somos un gran destino», concluyó. Porque el destino agradece al turismo lo que ha hecho por el mismo, al tiempo que los turistas agradecen lo que hacen por ellos esos destinos, recordó el consejero Bernal, quien señaló que «debemos estar orgullosos porque el destino andaluz ya no sea sólo de sol y playa, sino también cultural, de naturaleza, sostenible, històrico y rico en patrimonio, lo que nos hace una mezcla de liderazgo».

María Herreros, por su parte, finalmente, como CEO de la empresa hotelera premiada, resaltó la importancia del compromiso de los empresarios malagueños y andaluces del sector y el deseo de que todos sigan en su línea de superación y eficiencia». El acto finalizó con la tradicional foto de familia (la cena se celebra desde 1998), y el canto de todos los presentes del 'cumpleaños feliz' en honor del alcalde de Torrox, Oscar Medina, que cumplía el mismo día 4, y de Susana García Gil, miembro de la Sección de Eventos de SUR.