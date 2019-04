Siete nuevas tendencias que están revolucionando la industria de viajes Un grupo de turistas recorre el Centro de la ciudad en bicicleta. :: sur El informe 'The Experience Revolution: el futuro del sector turístico' señala hacia dónde evoluciona el sector en 2030, donde tendrán un peso clave los viajeros asiáticos PILAR MARTÍNEZ MÁLAGA. Lunes, 29 abril 2019, 01:58

El turismo avanza a pasos de gigante impulsado por el impacto de la constante y continua evolución de las nuevas herramientas que proporciona la tecnología. El ritmo es frenético e imparable. Una transformación que está revolucionando la industria de viajes. Oliver Wyman, la firma global de consultoría de gestión ejecutiva, con oficinas en más de 50 ciudades en 30 países, recoge en su informe 'The Experience Revolution: el futuro del sector turístico' en el que incluye las tendencias de esta industria en 2030, en el que tendrá un peso clave los viajeros asiáticos.

El estudio parte de la base de que en 2017 había 1.300 millones de turistas a nivel internacional y que de cara a 2030, la Organización Mundial del Turismo (OMT) espera que el número de turistas aumente a 1.800 millones, gracias al factor crecimiento económico, especialmente en Asia. Y es que apuntan que a finales de la próxima década, el 30% de los viajeros internacionales serán asiáticos, concretamente, chinos. El estudio señala siete nuevas tendencias que están reconfigurando la industria del turismo. La primera de ellas es el auge de la clase media asiática en un momento en que los turistas del gigante chino gastan de media 1,6 veces más en compras que otros viajeros y el 65% utiliza plataformas de pago móviles durante sus salidas al extranjero, frente al 11% del resto de visitantes.

Un dato que evidencia la segunda clave de esta revolución, que es la digitalización. La nueva generación de turistas, nativos tecnológicos, espera un mayor compromiso digital. Además, el sector tendrá que ponerse las pilas porque el 50% de las búsquedas de viajes 'on line' se hacen desde el móvil y generan más del 25% de los ingresos en viajes. Sin olvidar que la interacción con los asistentes de voz o a través de chatbots es cada vez más frecuente. En esta línea, se avanza el desembarco de los altavoces inteligentes a las habitaciones de los hoteles, por ejemplo, la implementación de Alexa for Hospitality en los hoteles Marriott, Best Western, o IHG.

Pero además se consolida el fenómeno de la economía compartida. En este sentido, el informe señala que el 30% del valor de mercado de las treinta principales empresas digitales procede de plataformas colaborativas como Airbnb, Uber o HomeAway. De ahí que los actores tradicionales deban pensar en que necesitan aliarse con startups colaborativas como EatWhitAlocal para ofrecer experiencias únicas.

Y es que también se dejará sentir esa mayor conciencia social, que se incrementa entre los millennials, y que se traduce en que un 73% de viajeros estén dispuesto a pagar más por una marca sostenible, frente al 50% en 2014. En esta nueva generación también se constata el crecimiento del viajero solitario, impulsado principalmente por mujeres y buscadores de aventuras. Así, alrededor del 50% de todos los turistas van solos al menos una vez al año, y se espera que esa tendencia aumente. Entre 2015 y 2017, las reservas en solitario de mujeres crecieron un 45% frente al 40% de los hombres. El crecimiento en las compañías de viajes de mujeres en solitario ha aumentado un 230% en seis años.

El turista busca una experiencia única, que será cada vez más fácil proporcionársela con la ayuda de la inteligencia artificial y los voluminosos datos generados por el cliente. Y es que también se advierte de un cambio de paradigma basado en la oferta de experiencias. No en vano, entre 2000 y 2017 el gasto total en experiencias aumentó el doble del desembolso destinado a la adquisición de productos, en una proporción del 108% y del 55%, respectivamente. Todo ello en un contexto en el que en 2017, Europa fue el destino más visitado a nivel global, con 672 millones de llegadas de turistas, un 8% más. Precisamente esta semana el sector hotelero de la Costa ha dado un paso de gigante para convertirse en el primer destino del mundo en el que los hoteles implantan un sistema de inteligencia artificial cognitiva para mejorar la estancia del viajero.