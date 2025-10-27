Septiembre se convierte en Málaga capital en el segundo mejor mes del año para el turismo

Septiembre se convierte en el segundo mejor mes para el turismo de la capital de la Costa del Sol. Dos indicadores marcan esta pauta: la ... ocupación media, que superó el 90%, y la estancia de los visitantes que se elevó a 2,1 días. Registros que sólo han sido superados levemente en agosto. Pero, además, los hoteles de la ciudad han mejorado por encima del 10% los indicadores de viajeros y pernoctaciones respecto al mismo periodo del pasado año. Desde el Ayuntamiento de Málaga, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), señalan que los hoteles llenaron el 90,2% de su oferta, lo que constata que estuvieron a nivel del mes por excelencia de vacaciones que cerró con un 90,8%.

A ello contribuyó que el número de viajeros hoteleros en el noveno mes del año ha sido de 162.941, un 15,2% más que en 2024, destacando una subida del 10,4% de españoles y del 17,7% de turistas internacionales que supusieron el 67,48% del total de visitantes. «Asimismo, en el acumulado de viajeros entre enero y septiembre de 2025 el crecimiento es de un 13,7%, con 1.381.874 viajeros hoteleros frente a los 1.215.356 del mismo periodo del año pasado», detallan.

15,2% Es el aumento de viajeros que se han alojado en hoteles de la capital el mes pasado.

Desde el área de Turismo explican que en cuanto a las pernoctaciones, se da una situación similar. «En septiembre hubo 348.482 pernoctaciones, un 10,9% más que en el mismo mes de 2024, mientras que en los nueve primeros meses de este ejercicio el incremento es del 7,6%, pasando de las 2.632.958 pernoctaciones de 2024 a las 2.832.574 que llevamos en lo que va de año», apuntan.

Sobre la procedencia de los turistas internacionales, ponen el foco en que, en septiembre, Estados Unidos se posicionó como el tercero en importancia, con 9.898 viajeros hoteleros y 20.823 pernoctaciones, sólo por detrás de Alemania (11.217 viajeros y 25.952 pernoctaciones) y Reino Unido, que con 17.704 viajeros y 42.905 pernoctaciones volvió a ser el principal mercado emisor internacional.