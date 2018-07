Ryanair cancelará 24 vuelos en Málaga durante los próximos días 25 y 26 de julio Aviones de Ryanair se preparan en la pista del aeropuerto para nuevas operaciones. / SUR Esta compañía es líder en volumen de pasajeros en este aeropuerto, en el que el año pasado movió cuatro millones de viajeros, 473.000 en julio PILAR MARTÍNEZ Málaga Sábado, 21 julio 2018, 00:43

De los 400 vuelos que Ryanair cancelará en España los próximos días 25 y 26 por la huelga de tripulantes de cabina, un total de 24 tienen como origen o destino el aeropuerto de Málaga. Concretamente, para el próximo miércoles esta compañía ha cancelado en la infraestructura de la Costa del Sol los vuelos con salida o llegada a Newcastle, Niederhein, Prestwick, Bruselas, Ibiza, Barcelona, Hamburgo, Charleroi, Treviso y Manchester. Para la jornada de paro del jueves 26 han sido anulados los que tienen origen o destino a Eindhoven, Newcastle, Berlín, Barcelona, Santiago de Compostela, Ibiza, Stansted, Leeds, Birmingham, Santander y Palma de Mallorca, además de dos vuelos con origen Manchester y otro con destino Estocolmo, según los datos facilitados ayer por fuentes sindicales en base al listado que ya tiene Aena en su poder. Desde el gabinete de Comunicación de Ryanair aseguraron que «no podían dar detalles de las cancelaciones al asegurar que aún no tenían el listado». Por su parte, el portavoz del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Líneas Aéreas (Sitcpla), Antonio Escobar, dijo que no podían precisar los vuelos porque la aerolínea no había pasado la lista de conexiones afectadas a los convocantes de la protesta, mostrando serias dudas de que Ryanair la facilite. Para tranquilidad de los viajeros con estos destinos, varios de ellos con más de una frecuencia al día, hay que precisar que la compañía ya ha contactado con los pasajeros cuyos vuelos han sido cancelados. Aquellos que no hayan recibido comunicación alguna de la aerolínea, se entiende que todo irá con normalidad.

Cabe recordar que esta aerolínea de vuelos baratos es líder en pasajeros en el aeropuerto de Málaga, en el que el pasado año movió casi cuatro millones de viajeros, de los que un total de 473.308 fueron en julio, periodo en el que el tráfico diario se elevó a 15.200 pasajeros.

Ayer, el Ministerio de Fomento comunicó a Ryanair, Aena, Enaire y a los sindicatos convocantes SITCPLA y USO-STA los servicios mínimos correspondientes a la convocatoria de huelga de tripulantes de cabina de pasajeros de la aerolínea irlandesa para los próximos días 25 y 26 de julio, según informó el departamento que dirige José Luis Ábalos. Los servicios mínimos decretados, que afectan a las operaciones que la compañía tiene programadas a día de hoy, establecen que Ryanair deberá garantizar el 35% de los vuelos para cada ruta con ciudades españolas peninsulares con alternativas de transporte de menos de cinco horas y el 59% de los vuelos internacionales y para cada ruta con ciudades españolas peninsulares sin alternativa o alternativa superior a cinco horas.

Asimismo, Fomento ha decretado que la aerolínea irlandesa tendrá que operar durante los días de huelga el 100% de los vuelos domésticos con destino a las islas, así como dar todos los servicios cuya hora de salida programada fuera anterior al inicio de la huelga y cuya llegada prevista se produzca durante la misma. Ryanair también deberá garantizar otras operaciones específicas como aquellas vinculadas al servicio postal universal, o las necesarias para posicionar aviones o tripulaciones para realizar las operaciones protegidas. Esta decisión de Fomento se produce tras analizar con sus servicios jurídicos la pertinencia de fijar servicios mínimos esenciales para los trabajadores legalmente convocados a la huelga en las bases españolas de la compañía irlandesa. Ryanair es la compañía que más pasajeros transporta en el mercado español, con una oferta que supera las 400 rutas desde España. Según la información aportada por la propia compañía, cerca de 1.800 trabajadores podrán estar convocados a la huelga en las bases españolas.

El responsable de Vuelo de USO, Ernesto Iglesias, criticó estos mínimos, que consideró «abusivos. Si la empresa no hubiera cancelado con anterioridad algunos vuelos, como los insulares, no se habría visto forzada a hacerlo, ya que los porcentajes impiden, en la práctica, que se cancelen».

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han presentado un escrito dirigido al Ministerio de Fomento en el que se le insta a multar a Ryanair por dar información incorrecta a los pasajeros sobre sus derechos ante la huelga de tripulantes de cabina de la compañía. Las organizaciones acusan a la aerolínea de intentar que los afectados por la huelga no reclamen las compensaciones de 250, 400 y 600 euros que fija el reglamento.