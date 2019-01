Una puesta en escena inédita Juanma Moreno y Juan Marín, en su primera comparecencia pública en una feria de turismo, en este caso en Fitur. / Salvador Salas #FITUR2019 El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, se dan un baño de multitudes PEDRO LUIS GÓMEZ Enviado especial a Madrid Jueves, 24 enero 2019, 01:21

Había expectación. Mucha. Y no se defraudó a nadie. La presencia del presidente y el vicepresidente del primer Gobierno no socialista de Andalucía en Fitur respondió a las expectativas y estuvo plagada de detalles y gestos. Tanto Juanma Moreno como Juan Marín se dieron un verdadero baño de multitudes en un pabellón 5 de Ifema, que asistió a una puesta de escena inédita de nuestra comunidad autónoma en la historia de las ferias de turismo.

Para empezar, Fitur 2019 estuvo marcada por la huelga salvaje de los taxistas madrileños, que hicieron lo que les dio la gana ante la pasividad de las fuerzas de seguridad del Estado. Cerraron los accesos a Ifema, quemaron neumáticos, se concentraron para impedir el paso de los peatones, y todo con una 'tranquilidad' imposible de haber sucedido en Berlín con la ITBo en Londres con la WTM, pero está visto que España es diferente.

Sea como fuere, lo cierto es que aunque más tarde de lo habitual, Fitur registró una afluencia de visitantes similar a la de años anteriores, aunque a muchísimas miles de personas les costó un mundo llegar a un sitio que, precisamente, no está muy bien comunicado que digamos. Así, el mismo Juanma Moreno, que se estrenaba en estos menesteres turísticos como máximo representante de la Junta, utilizó el metro para llegar a la feria, cosa que hizo a primeras horas de la mañana y mantener una frenética actividad a lo largo de toda la jornada.

La expectación por ver la 'cohabitación' entre el presidente y su vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, de Ciudadanos, defraudó a quien esperara ver una mínima divergencia entre ambos: los dos acudieron a la inauguración presidida por los Reyes (que de nuevo no pasaron por Andalucía), juntos inauguraron el pabellón de Turismo Andaluz, diseño y obra del equipo saliente, y los dos se dieron un baño de multitudes en su paseo por todos los expositores de los patronatos de turismo, especialmente en el de Málaga-Costa del Sol, donde una verdadera multitud felicitaba y saludaba al máximo representante del Ejecutivo autónomo, que fue recibido por numerosos alcaldes, entre ellos Francisco de la Torre, Ángeles Muñoz, Juan Carlos Maldonado, José Ortiz, Antonio Moreno, José Antonio Mena, Fernando Fernández y Manuel Barón, entre otros, junto al diputado provincial Jacobo Florido (no estuvo el presidente en funciones de la Diputación, FranciscoSalado, quien sí tenía previsto ir por la noche al acto de Turismo Costa del Sol), y la diputada nacional Carolina España, así como el gerente de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal, y miembros de la Mesa del Turismo de la CEAy de la Costa del Sol, junto a numerosos empresarios y profesionales del sector, quienes cumplían su trabajo en la peor de las ubicaciones posibles del pabellón de Andalucía: la absurda fórmula de sortear los puestos de los patronatos relegó a la Costa del Sol al final, al lado de la cafetería del pabellón, algo que no tiene ni pies ni cabeza.

Ello no fue óbice, como señalaban tanto Manuel Villafaína como Miguel Sierra y Miguel Sánchez, para «que sea el más visitado, en el que más gente hay». Y era verdad. Mientras, Juanma Moreno y Juan Marín se hacían cientos de fotos y de selfies y eran literalmente 'apretujados' por los abrazos de los presentes. Cosas de la vida. El año pasado, Juanma Moreno, cuando era jefe de la oposición, hizo el recorrido en apenas media hora, y ayer estuvo más de dos, y porque al final aligeró por otros compromisos. Hubo numerosos gestos y detalles. Por ejemplo, el del vicepresidente y consejero de Turismo, que aparte de reunirse con los representantes de la Mesa de Turismo de la CEA, fue especialmente al expositor de Málaga, que se encuentra en el pasillo que comunica a los pabellones 5 y 7 para saludar al alcalde, Francisco de la Torre, y a la concejala de Turismo, María del Mar Martín Rojo.

Mientras, la expectación ante la posibilidad de que don Felipe y doña Letizia pasaran por la zona malagueña y andaluza se vio frustrada porque no ocurrió: los Reyes tenía previsto (y lo hicieron) acudir al expositor de la República Dominicana, en la que estaban los máximos dirigentes del país, nuevo socio de Fitur, y para ello tenía que pasar por la zona andaluza, lo que no ocurrió en ningún momento. «La fuerza turística de Andalucía es una de nuestras grandes fortalezas, y el sector encontrará al nuevo Gobierno para lo que necesite», enfatizó un Juanma Moreno, que no disimulaba su satisfacción por las muestras de cariño recibidas. En un inicio del paseo, el presidente andaluz y Marín iban separados, pero al final el tumulto hizo que fuesen juntos en el recorrido recibiendo felicitaciones y agasajos de todo tipo.

Fue un comienzo de Fitur muy diferente, con una puesta en escena inédita, porque nunca antes hubo un presidente no socialista o un consejero de Turismo de Ciudadanos, y tampoco una huelga de taxis...