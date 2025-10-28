Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto de familia tras el encuentro celebrado en el Museo Aeronáutico de Málaga. SUR

Presentan al Foro de Turismo de Málaga el proyecto de ampliación del aeropuerto

En la reunión mensual se ha abordado también el despliegue que la ciudad va a realizar la próxima semana en la World Travel Market (WTM) en Londres

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 19:01

Comenta

De primera mano han conocido los miembros del Foro de Turismo de Málaga, en el que participan los principales representantes del sector turístico de la ... capital, el proyecto de ampliación del aeropuerto de la Costa del Sol. El director de esta infraestructura, Pedro Bendala, ha dado a conocer los detalles de una actuación que garantiza el futuro de esta industria al contar con la mayor puerta de entrada de turistas a Andalucía. Bendala ha recordado que se trata de una inversión de 1.500 millones de euros con la que casi se duplica la superficie actual y que permitirá ampliar a unas 200 conexiones con el mundo.

