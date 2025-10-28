Presentan al Foro de Turismo de Málaga el proyecto de ampliación del aeropuerto

De primera mano han conocido los miembros del Foro de Turismo de Málaga, en el que participan los principales representantes del sector turístico de la ... capital, el proyecto de ampliación del aeropuerto de la Costa del Sol. El director de esta infraestructura, Pedro Bendala, ha dado a conocer los detalles de una actuación que garantiza el futuro de esta industria al contar con la mayor puerta de entrada de turistas a Andalucía. Bendala ha recordado que se trata de una inversión de 1.500 millones de euros con la que casi se duplica la superficie actual y que permitirá ampliar a unas 200 conexiones con el mundo.

El plan incluye todas las actuaciones necesarias para casi duplicar la superficie del área terminal, que pasaría de 80.000 metros cuadrados a 140.000. Entre las obras que se acometerán, para adecuar la capacidad del área terminal y agilizar los procesos aeroportuarios, destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de fronteras centralizado; el incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves (permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela); un aumento de la superficie destinada al control de seguridad, y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling. También está previsto un incremento del 41% en la superficie para actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP. En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje, que conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves, lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones.

En la reunión, el concejal de Turismo, Jacobo Florido, informó del balance de la promoción turística más reciente, destacando la participación de Málaga como Ciudad Invitada en la Fiesta Nacional de España en Miami y la presencia del destino en el Tourism Innovation Summit. También avanzó el despliegue que la capital de la Costa del Sol llevará a cabo la próxima semana en Londres con motivo de la World Travel Market (WTM), una de las principales ferias profesionales del sector a nivel mundial.

Por su parte, el Málaga Convention Bureau detalló las últimas acciones ejecutadas y las próximas candidaturas para la captación de congresos y eventos de alto impacto, reforzando el posicionamiento de Málaga en el segmento MICE. Asimismo, las áreas municipales de Cultura y Deporte, junto con Fycma, trasladaron sus balances de actividad, incluyendo los avances relativos a la próxima Gala Michelin, que se celebrará por primera vez en Málaga, y al Torneo de Golf Femenino Andalucía Costa del Sol Open de España.

Desde el área de Turismo destacaron que «este foro sigue consolidándose como un espacio estable de interlocución, colaboración y planificación estratégica entre la administración local y los agentes turísticos, facilitando una visión compartida del crecimiento del destino en un contexto de competitividad global».

La sesión ha contado con la bienvenida e incorporación de Priya Hathiramani, nueva asesora de la concejalía de Turismo y Promoción de la Ciudad para la gestión de congresos.