Preocupación en el sector hotelero de la Costa del Sol por los problemas de movilidad

Las caravanas en puntos de la red viaria claves para moverse por la provincia son ya un problema que preocupa al sector hotelero de la ... Costa del Sol, que exigen a las distintas administraciones «con urgencia» las infraestructuras de transporte pendientes. Entre estas actuaciones recogen los proyectos sin ejecutar como el acceso norte al aeropuerto, el tren de la Costa del Sol, la ampliación del servicio del Cercanías o medidas para paliar el colapso de la A-7.

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) reclama «una mayor implicación e impulso de los diversos proyectos de infraestructuras de movilidad y transportes pendientes de ejecución en nuestra provincia». El presidente de esta patronal, José Luque, insiste en que el problema de movilidad que está sufriendo Málaga «debe ser abordado con urgencia por todas la administraciones» y advierte de que «sus efectos no sólo se dejan sentir en la ciudadanía en general, que ve reducido su confort y calidad de vida, sino que genera importantes quebrantos económicos para el tejido empresarial malagueño».

En este sentido, explica que, más allá de las dificultades de movilidad o las molestias que sufran malagueños y turistas atrapados en atascos con carreteras colapsadas, «la provincia requiere de la puesta en marcha de importantes infraestructuras de transporte acordes a la Costa del Sol, a su potencialidad turística y a su capacidad como potente foco de atracción de inversiones». Luque pone el foco en que «el déficit de medios y vías de transporte adecuados obstaculiza el acceso de capital humano a lugares con alta oferta de empleo».

Los hoteleros recuerdan que la Costa del Sol es uno de los destinos turísticos más valorados internacionalmente y que cerró el año 2024 con cerca de 14,4 millones de visitantes, lo que generó un impacto económico de alrededor de 21.000 millones de euros y 140.000 empleos. «Unas cifras que contrastan con los déficits en materia de infraestructuras de transporte en nuestra provincia», recalcan.

Soluciones

Este sector exige con urgencia soluciones a los problemas de congestión que sufre la provincia desde la Costa del Sol Occidental, así como los accesos a Málaga capital desde la zona este desde Vélez Málaga y Rincón de la Victoria hasta Málaga capital. Pero, además, advierten de que uno de los proyectos que acumula más retraso es el acceso norte al aeropuerto, cuya construcción llegó a ser adjudica en el 2018 con un plazo de ejecución de 36 meses. Sin embargo, el proyecto, lejos de comenzar a ejecutarse, fue anulado y reformulado. Este nuevo acceso permitiría conectar el recinto aeroportuario con la A-7, a la altura del municipio de Alhaurín de la Torre, así como con el futuro nuevo vial metropolitano distribuidor oeste de Málaga, diseñado para unir la A-404 con la MA-401.

Recogen en este listado de actuaciones pendientes y claves para el desarrollo de la provincia la ampliación de la MA-20 entre Málaga y Torremolinos, que, en principio, iba a consistir en la creación de un tercer carril a lo largo de unos nueve kilómetros, entre estos dos municipios costeros. Recuerdan que también está en fase de redacción el proyecto de creación de carriles de trenzado y reordenación de accesos en la A-7 a su paso por Marbella, tanto por lo que respecta al tramo entre el hospital Costa del Sol y Río Real, y desde El Rosario hasta Los Monteros, ambos en sentido Algeciras.

Por lo que respecta a la costa del sol oriental, también en la A-7 se encuentra pendiente el proyecto de modificación del semi enlace de Caleta de Vélez, para que pase a ser un enlace completo, con carriles de aceleración y deceleración, así como soluciones para evitar los atascos en la A-44 durante la temporada turística, especialmente durante los fines de semana. Aehcos señala que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de trazado para mejorar la movilidad de la autovía A-7 a su paso por esta zona de Vélez-Málaga. El proyecto se someterá próximamente al trámite de información pública, a efectos de la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación, pero que más allá de estas infraestructuras viarias pendientes, alcaldes del litoral malagueño reclaman la construcción de un tercer carril en la A-7 que facilite el acceso a Málaga capital desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria y desde Puerto Banús y San Pedro de Alcántara. Una iniciativa que también ha sido bien recibida por la patronal hotelera.

Luque añade que desde el año 2018, cuatro de cada diez kilómetros de autopistas del Estado han pasado a ser gratuitas, mientras que el peaje de la AP7, a su paso por la Costa del Sol Occidental, se mantiene vigente. y suma la petición de «un compromiso real en plazo e inversiones» para la puesta en marcha del Tren Litoral, al tiempo que ha solicitado una ampliación del servicio de tren de Cercanías, tanto por lo que respecta a su frecuencia de paso, como al número de pasajeros. En este caso, esta patronal invita a las administraciones a realizar leves modificaciones en apeaderos y estaciones, con objeto de poder albergar a trenes de mayor capacidad. «Es necesario que nuestras administraciones asuman este reto con un compromiso firme. Nuestras necesidades en este ámbito son muy numerosas y necesitamos respuestas eficientes y decididas. En estos momentos, España es el país de la Unión Europea con menor grado de ejecución de infraestructuras con cargo a fondos europeos, con un 63% de ejecución del total asignado, por detrás de Italia, con un 70%. Portugal se sitúa a la cabeza del ranking con el 100% total ejecutado. Los datos demuestran que no estamos haciendo bien nuestros deberes», precisa José Luque.

Reacciones de la Junta

Por su parte, y ante los nuevos proyectos anunciados por Óscar Puente para mejorar la movilidad del país, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, le aconseja que «en vez de lanzar tantos anuncios, debería avanzar en los compromisos de hace un año, como el tren litoral en Málaga, el AVE a Huelva y Faro, la conexión ferroviaria entre Santa Justa y San Pablo o la finalización de los corredores ferroviarios a su paso por Andalucía». Además, considera que está bien que se pretenda reducir el tiempo de viaje con los nuevos trenes entre Madrid y Barcelona a 350 kilómetros por hora para hacer el trayecto en menos de dos horas, «pero que los españoles y los andaluces ahora mismo queremos que el tren llegue a su hora. No queremos más retrasos ni más averías». En este sentido, señala que «el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido, algo inimaginable: que un sistema fiable, ejemplar y eficiente esté descontrolado. No sabemos a qué hora llegaremos a nuestro destino. Y quiere tapar esa incompetencia con estudios de viabilidad de proyectos que no tienen ni plazo ni presupuesto».

