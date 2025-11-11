Premian la estrategia de sostenibilidad económica, social y ambiental de la cadena malagueña ML Hoteles

La cadena malagueña ML Hoteles ha sido galardonada en los XII Premios en Responsabilidad Social Empresarias (RSE) 2025 que otorga la Confederación de Empresarios de ... Andalucía (CEA) en colaboración con las Fundación Cajasol para reconocer el compromiso de las empresas andaluzas con un modelo de desarrollo económico sostenible y socialmente responsable.

Mónica Martín, consejera delegada del grupo hotelero, recibió el galardón que distingue a esta cadena «por aplicar de forma transversal criterios de sostenibilidad en su gestión, apostando por la economía circular y la eficiencia energética». Además, destacaron de entre sus acciones el uso de energía solar, la medición de la huella de carbono, la eliminación de plásticos, y el tratamiento y reutilización de aguas. Así como un compromiso que ha recibido certificaciones como 'Empresa Familiarmente Responsable' y 'S de sostenibilidad', que avalan su compromiso ético y ambiental.

En el evento, el presidente de CEA, Javier González de Lara, señaló en su intervención, que «la apuesta por una sostenibilidad integral, como la que representa ML Hoteles, demuestra implicación activa y eficiencia, contribuyendo a mejorar el entorno».

En esta edición también han sido galardonados la Fundación Sando, la Agencia Efe, Heineken España y el empresario onubense José Luis García-Palacios.