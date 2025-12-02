El Palacio de la Tinta prevé abrir como hotel de cinco estrellas antes de la próxima Semana Santa

El antiguo Palacio de la Tinta, histórica sede de la Confederación de Ferrocarriles Andaluces, ultima su puesta a punto para abrir como hotel. Áurea Palacio ... de la Tinta, del grupo Hotusa, prevé abrir sus puertas antes de la próxima Semana Santa. El nuevo alojamiento hotelero de cinco estrellas será el primero que abra la cadena con esa marca en la provincia.

Durante una visita a las obras, el director general de área de Eurostars en Málaga, Javier Carrasco, ha detallado los planes de la compañía, que pasan por poder abrir antes de dicha festividad, prevista para finales de marzo del próximo año. «Estamos muy contentos de poder presentar por fin esta marca en Málaga porque no es una marca cualquiera y sólo está en edificios históricos».

El de Málaga será el quinto que abran en la capital y séptimo en la provincia. Además, será el primero que estrenen con la categoría de cinco estrellas. Contará con 141 habitaciones, entre ellas siete suites y nueve juniors suites, spa, piscina, restaurante, terraza con vistas panorámicas y sala de reuniones. «El objetivo es que el cliente viva una experiencia dentro de este edificio y que no sólo venga a dormir».

Respecto al número de empleos generados, que inicialmente se estimó entre 70 y 100, ha dicho que actualmente están trabajando en ello y que será «todo el número de empleados que sea necesario para que el cliente se sienta a gusto y como en casa». El proceso de selección de personal -ha puntualizado- comenzará en breve.

El encargado de convertir el antiguo edificio administrativo en un hotel de lujo ha sido el arquitecto Daniel Isern, quien ha confesado que el principal reto ha sido intentar recuperar todos los elementos históricos que con el tiempo y su uso habitual como oficinas se había ido destrozando. Ha recordado que se trata de un inmueble que data del año 1908 y que muchos de sus elementos estaban ocultos tras capas de pintura o tabiques que se han ido poniendo a lo largo de los años.

«El ejercicio más bonito ha sido afrontar cómo eliminar esos elementos para dejarlo limpio, cómo recuperar el color de la fachada original, cómo haces para que todo tenga coherencia, la distribución se vea bonita y el orden de las habitaciones esté de acuerdo con la estructura de los muros originales del edificio», ha explicado.

Elementos históricos

Respecto a los elementos históricos que han logrado recuperar destaca especialmente el ascensor original, que han dejado a modo decorativo porque estaba dado de baja y era imposible volver a ponerlo en marcha, las rejas exteriores de las ventanas (que han tenido que aumentar en altura por seguridad) o las vidrieras de colores que hay en las escaleras. «Cuando empiezas a rascar, salen los patios originales, el ascensor original, y todos estos elementos que hemos ido salvando para darle un poco de valor y ponerlos en consonancia con la ciudad».

El encargado del interiorismo ha sido el estudio de Jaime Beriestain, que se ha esmerado en que el interior tenga la misma prestancia que el exterior. En palabras del arquitecto, «ha ido buscado materiales muy nobles, como infinitos mármoles o infinitas molduras que colocan al edificio en la época en que lo construyeron. Hay todo un ejercicio de respeto del pasado y de identificación con el esplendor del edificio que es muy bonito». Para el diseño de las habitaciones se ha inspirado en el atelier de Picasso.

El hotel Áurea Palacio de la Tinta contará con un restaurante propio que explotará el propio grupo y que se ubicará en la última planta del edificio, al que se podrá acceder directamente desde la entrada. Según han avanzado, rendirá homenaje a los productos andaluces de temporada pero reinterpretados con un toque contemporáneo.

El antiguo Palacio de la Tinta fue diseñado por el arquitecto Julio O'Brien con un estilo ecléctico y un marcado sabor francés. Inaugurado en 1908 para acoger las oficinas centrales de la Confederación de Ferrocarriles Andaluces, con el paso de los años también ha sido sede de diferentes servicios de la delegación provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga o de la Confederación Hidrográfica del Sur, su último uso. El edificio permanece cerrado desde el año 2019, cuando la Junta de Andalucía lo sacó a subasta y Hotusa pagó 21 millones por él.

El grupo Hotusa cuenta actualmente con seis hoteles en la provincia, cuatro de ellos ubicados en la capital. En Málaga capital operan Exe Málaga Museos, Eurostars Astoria, Tandem Soho Suites y Eurostars Málaga. En la provincia disponen de Eurostars Oasis Marbella y Exe Estepona.