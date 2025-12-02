Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así son las habitaciones del nuevo hotel.

Ver 13 fotos
Así son las habitaciones del nuevo hotel. Migue Fernández

El Palacio de la Tinta prevé abrir como hotel de cinco estrellas antes de la próxima Semana Santa

El grupo Hotusa estrenará su primer hotel con la marca Áurea en la provincia, la firma más exclusiva y reservada para alojamientos ubicados en edificios emblemáticos

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:53

Comenta

El antiguo Palacio de la Tinta, histórica sede de la Confederación de Ferrocarriles Andaluces, ultima su puesta a punto para abrir como hotel. Áurea Palacio ... de la Tinta, del grupo Hotusa, prevé abrir sus puertas antes de la próxima Semana Santa. El nuevo alojamiento hotelero de cinco estrellas será el primero que abra la cadena con esa marca en la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  4. 4 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  8. 8 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  9. 9 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  10. 10

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Palacio de la Tinta prevé abrir como hotel de cinco estrellas antes de la próxima Semana Santa