Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la feria H&T de Innovación en Hostelería y Turismo. SUR

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga no para de crecer: casi cien eventos en siete meses

Más de 134.000 asistentes han participado de estas actividades, es decir, un 10% más que el pasado año

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 12 de agosto 2025, 18:03

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) no para de crecer. Los datos del balance de los primeros siete meses del año así ... lo avalan. En dicho periodo se han celebrado en estas instalaciones casi un centenar de eventos. Concretamente, 98. Una actividad que ha suscitado el interés de 134.000 personas, lo que supone un 10% más que en 2024. Más de la mitad de ellos eran profesionales de diferentes sectores. «Estas instalaciones siguen consolidándose como uno de los principales motores del ecosistema económico y profesional de la ciudad, tal y como refleja el balance de actividad de la primera parte de 2025», precisan desde el Ayuntamiento de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  8. 8 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  9. 9

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga no para de crecer: casi cien eventos en siete meses

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga no para de crecer: casi cien eventos en siete meses