El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga no para de crecer: casi cien eventos en siete meses

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) no para de crecer. Los datos del balance de los primeros siete meses del año así ... lo avalan. En dicho periodo se han celebrado en estas instalaciones casi un centenar de eventos. Concretamente, 98. Una actividad que ha suscitado el interés de 134.000 personas, lo que supone un 10% más que en 2024. Más de la mitad de ellos eran profesionales de diferentes sectores. «Estas instalaciones siguen consolidándose como uno de los principales motores del ecosistema económico y profesional de la ciudad, tal y como refleja el balance de actividad de la primera parte de 2025», precisan desde el Ayuntamiento de Málaga.

De este informe destacan el éxito de la estrategia de avanzar hacia la internalización de las citas que acoge este recinto. En este sentido, aportan datos sobre que estos salones y eventos internacionales han aumentado un 50% hasta suponer el 20% del total de la programación. «A esta estrategia, alineada con el posicionamiento de la ciudad de Málaga, contribuyen en primera línea las ferias, salones comerciales y foros profesionales organizados por el propio Palacio. Ha sido el caso de H&T, Salón de Innovación en Hostelería; Transfiere; Foro Europeo para la Ciencia; Tecnología e Innovación; o Guadalindie, así como la feria de Videojuegos Indie del Sur, coorganizada en este caso con MálagaJam», precisan.

En el apartado ferial destacan como convocatorias de impacto global las promovidas por operadores especializados que confían en Fycma para el desarrollo de sus proyectos, como por ejemplo Gamma Connecting o DES-Digital Enterprise Show. «A ello se unen nuevas ediciones de salones de consumo y convocatorias dirigidas al público general como Retro Auto & Moto Málaga, Salón del Vehículo Clásico, de Época y Colección; la Feria del Empleo 2025 organizada por el IMFE del Ayuntamiento de Málaga, Play & Party Málaga y Motor Málaga 2025», detallan.

140 millones de euros es el impacto económico de esta actividad.

El ámbito médico-sanitario, empresarial y de temáticas relacionadas con la innovación, la economía digital y el desarrollo de los sectores avanzados han sido los grandes protagonistas y los artífices del impulso de estas instalaciones. «Esta actividad ha generado un impacto económico superior a los 140 millones de euros, según criterios asumidos por el sector a través de AFE-Asociación de Ferias Españolas y el Spain Convention Bureau, con indicadores referenciados en el Estudio de Medición de la Industria de Reuniones en la ciudad de Málaga 2024», explican desde el Consistorio.

Además, recuerdan que que este 2025 ha entrado en vigor el nuevo Plan Estratégico para el recinto, con vigencia hasta 2027, y cuyos objetivos principales se centran en el crecimiento de la facturación y la optimización del espacio, el aumento de la eficiencia y la rentabilidad, el impacto en el territorio, la sostenibilidad, la mejora de la experiencia del cliente, la gestión del equipo como palanca de competitividad, y la integración de la innovación digital en la estrategia global.

Para la segunda parte del año aún espera un gran evento por su repercusión y alcance global: la primera edición de San Diego Comic-Con Málaga, del 25 al 28 se septiembre.