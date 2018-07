Óscar López será el nuevo presidente de Paradores EFE. Viernes, 20 julio 2018, 00:07

El senador por Castilla y León Óscar López, ex secretario de Organización del PSOE y ex portavoz del grupo socialista en el Senado, será el nuevo presidente de Paradores, aseguraron fuentes socialistas. López, que según las fuentes renunciará a su escaño en el Senado, sustituirá en el cargo a Ángeles Alarcó, ex mujer de Rodrigo Rato, que ha sido presidenta-consejera delegada de la red de Paradores de Turismo de España desde el pasado febrero de 2012.