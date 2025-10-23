Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de la zona terraza y la piscina del hotel MS Amaragua, en Torremolinos. SUR

La cadena malagueña MS Hoteles cerrará hasta marzo el Amaragua y el Tropicana para mejorar las instalaciones

Ambos establecimientos suman 390 habitaciones y cuentan con una plantilla de 150 empleados con los que han pactado un ERTE a partir del 1 de noviembre

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:21

En la recta final del año comienzan a cerrar algunos establecimientos hoteleros de la Costa del Sol por temporada. Una parte de ellos lo hace ... para aprovechar los meses más flojos del año para llevar a cabo mejoras de las instalaciones. Es el caso de la cadena MS, con cinco hoteles y apartamentos en la provincia, que avanza el cierre temporal a partir del próximo 1 de noviembre hasta principios de marzo de los establecimientos Amaragua y Tropicana, en primera línea de playa de Torremolinos. Se trata de dos cuatro estrellas que suman 390 habitaciones, es decir, 750 plazas.

