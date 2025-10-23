La cadena malagueña MS Hoteles cerrará hasta marzo el Amaragua y el Tropicana para mejorar las instalaciones

En la recta final del año comienzan a cerrar algunos establecimientos hoteleros de la Costa del Sol por temporada. Una parte de ellos lo hace ... para aprovechar los meses más flojos del año para llevar a cabo mejoras de las instalaciones. Es el caso de la cadena MS, con cinco hoteles y apartamentos en la provincia, que avanza el cierre temporal a partir del próximo 1 de noviembre hasta principios de marzo de los establecimientos Amaragua y Tropicana, en primera línea de playa de Torremolinos. Se trata de dos cuatro estrellas que suman 390 habitaciones, es decir, 750 plazas.

El presidente de Miguel Sánchez, presidente y fundador de la cadena hotelera malagueña MS, asegura que se van a llevar a cabo actuaciones para la puesta a punto y mejorar la ornamentación de los establecimientos. Explica que se ha firmado un acuerdo con los sindicatos para llevar a cabo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para los 150 empleados que conforman la plantilla.

Sánchez recuerda que ya el año pasado cerraron cinco meses en invierno para acometer mejoras y que en esta ocasión se mantiene esa necesidad de no dejar de actualizar las instalaciones. Destaca que «ha sido un año buen año, con una alta ocupación y con una temporada alta que ha funcionado muy bien. Hemos cumplido objetivos», declara. Seguidamente insiste en la importancia de ofrecer cada vez unas instalaciones mejores ante también un cliente más exigente cada día.

Aehcos señala que la estacionalidad se reducirá un 9% este año en relación a los registros de 2019

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández, advierte de que cada año que pasa se reduce la estacionalidad en el destino y destaca que en esta ocasión se está alargando más que nunca la temporada alta. Apunta que a ello están contribuyendo las altas temperaturas a las que se le suma la fortaleza de la demanda internacional. «A estas alturas del año lo normal es que ya hubieran cerrado por temporada doce o catorce establecimientos que habitualmente paran en estos meses. Sin embargo, estos aún no saben ni cuándo van a echar el cierre», declara Hernández, para indicar que será a partir del fin de semana de Todos los Santos cuando comiencen a tener las cosas más claras.

El vicepresidente de Aehcos refuerza con datos los avances que se van dando para una mejor gestión de la estacionalidad y explica que analizando la evolución de los meses de temporada media, de marzo a junio y de septiembre a noviembre, se observa que la estacionalidad se ha reducido en un 6% desde 2019 a 2024 y un 9% respecto a los indicadores ya registrados y a las expectativas para el final del año 2025. «Es muy bueno lo que está ocurriendo desde hace un par de años en los que se aprecia que los meses fuertes como julio y agosto la evolución de la demanda es inferior a los del resto del año, lo que está provocando un mejor reparto temporal en la llegada de turistas. De ahí los avances en la gestión de la estacionalidad que era una de las grandes asignaturas pendientes del litoral malagueño», afirma.