Foto de familia del consejero de Turismo y su equipo con alcaldes, concejales y presidentes de las diputaciones andaluzas

Foto de familia del consejero de Turismo y su equipo con alcaldes, concejales y presidentes de las diputaciones andaluzas Ñito Salas

WTM 2025

El mercado británico seguirá apostando por Andalucía como destino preferido

Arturo Bernal anuncia que la Comunidad cerrará 2025 con registros históricos en llegada de turistas y en ingresos en Reino Unido

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviada especial. Londres

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:59

Pocas veces abre sus puertas la World Travel Market (WTM) de Londres con un ambiente de absoluta tranquilidad sobre las expectativas en el mercado británico, ... que es fundamental para la industria turística andaluza y malagueña. También han sido contadas las ocasiones en las que Andalucía ha desembarcado en la que es una de las tres grandes citas mundiales del turismo con registros históricos en llegada de turistas y en ingresos generados por el desembolso que estos han realizado. Y pudiendo presumir de un mayor reparto de estos flujos de viajeros a lo largo de todo el año y en el territorio, llegando a visitar los británicos 326 pueblos de la región. Una cuadratura del círculo que ha llevado al consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, a afirmar sobre las previsiones para 2026 que «no estoy preocupado por el mercado británico. Estamos teniendo incrementos del 10% y esa será la tendencia que se mantendrá en los primeros meses del año a tenor de las plazas ofertadas por las aerolíneas».

