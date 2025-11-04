El mercado británico seguirá apostando por Andalucía como destino preferido

Pocas veces abre sus puertas la World Travel Market (WTM) de Londres con un ambiente de absoluta tranquilidad sobre las expectativas en el mercado británico, ... que es fundamental para la industria turística andaluza y malagueña. También han sido contadas las ocasiones en las que Andalucía ha desembarcado en la que es una de las tres grandes citas mundiales del turismo con registros históricos en llegada de turistas y en ingresos generados por el desembolso que estos han realizado. Y pudiendo presumir de un mayor reparto de estos flujos de viajeros a lo largo de todo el año y en el territorio, llegando a visitar los británicos 326 pueblos de la región. Una cuadratura del círculo que ha llevado al consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, a afirmar sobre las previsiones para 2026 que «no estoy preocupado por el mercado británico. Estamos teniendo incrementos del 10% y esa será la tendencia que se mantendrá en los primeros meses del año a tenor de las plazas ofertadas por las aerolíneas».

Frente al respeto que impone la evolución de este país para el turismo andaluz, Bernal se ha mostrado convencido de que la respuesta será positiva: «Estamos en el buen camino. Trabajando con clientes objetivos de calidad que nos van a generar llegadas de viajeros con mayor poder de gasto, eligiendo bien y con una comercialización inteligente», ha señalado tras dar a conocer las cifras nunca alcanzadas en Reino Unido con las que esperan cerrar este ejercicio.

En una comparecencia en el expositor andaluz en el recinto ferial Excel, con 580 metros cuadrados, y tras presentar un vídeo que recoge todas las innovaciones tecnológicas con las que desembarca en la feria y que termina con el mensaje de 'Ríndete a Andalucía en la WTM', el consejero ha adelantado que Andalucía está en un momento propicio para dar un nuevo impulso a la generación de mayores beneficios del mercado británico en el territorio andaluz al contar con la mayor conectividad de la historia con el Reino Unido con ocho millones de asientos para volar desde y hacia los destinos andaluces, un 12% más que el año pasado y cerca de 42.800 vuelos.

2,5 millones de turistas británicos han llegado a la Comunidad, un 10% más que el año pasado

A este registro sin precedentes ha añadido que la Comunidad ha recibido más de 2,5 millones de turistas británicos, un 10% más. «Es el principal emisor a la región y 2025 será el año en el que Andalucía registre de nuevo los niveles de viajeros británicos previos a la pandemia, un hito condicionado por las consecuencias del Brexit en la economía británica», ha destacado, para poner el foco en que la región ha conseguido ir elevando el perfil de este turista hasta conseguir que gasten una media de 160 euros por persona y día en la actualidad, lo que ha supuesto multiplicar por dos y medio el desembolso que realizaban antes de la pandemia.

Tras considerar a la WTM como «uno de los encuentros más influyentes a nivel mundial reuniendo a 40.000 profesionales del mundo», ha ido desgranando los objetivos que se marcan en esta cita que arrancó con menos visitantes de lo habitual. Entre ellos ha asegurado que se pretende reforzar la conectividad aérea para ampliarla como propuesta de valor; seguir diversificando los flujos de viajeros para moverlos tanto temporalmente como geográficamente; respaldar a los operadores tradicionales al tener una vinculación importante y aportar una masa crítica de viajeros; y reposicionar la marca hacia nuevos públicos que son más rentables como la generación Z o los Millenials, que van a ser los compradores del presente y del futuro. «El objetivo es claro: convertir esa visibilidad de la marca para cerrar nuevos acuerdos comerciales«, ha precisado para recordar que «los mayores incrementos de turismo de calidad británico se están produciendo en Andalucía».

Bernal retomó las cifras para reforzar con datos este relato y ha explicado que en los hoteles andaluces se han alojado 1,3 millones de viajeros, un 4,4% más que en 2024 y un 3,3% más que en 2019. Unos visitantes que han generado 5,8 millones de estancias, un 4,8% más que en 2024, y 1,1% más que en 2019. Además, ha avanzado que los aeropuertos han registrado un aumento del 8,5% de pasajeros, hasta sumar 2,6 millones, de los que el 85% llegan a Málaga. La Comunidad está conectada con 25 aeropuertos británicos. «Queremos avanzar en un modelo más sostenible, competitivo e innovador», ha resumido el consejero las pretensiones en un mercado vital para el turismo.

Optimismo de las administraciones

Esa misma confianza en el mercado la comparte el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, que ha afirmado que «las expectativas para el próximo año son muy buenas y pasan por seguir creciendo. La oferta de asientos aumenta y eso supone que hay interés y negocio. Esa tendencia al alza va a seguir en el primer trimestre de 2026. Además, ha avanzado que »estamos en temporada alta de golf donde los británicos tienen su casa en la Costa del Sol y hay 'overbooking' en los campos«.

Asimismo, se ha manifestado el concejal de Turismo de Málaga, Jacobo Florido, convencido de que la ciudad va a seguir ganando turistas británicos y de mayor poder de gasto, y el alcalde de Torrox, Óscar Medina, que junto con la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, son los dos únicos regidores malagueños que se han desplazado a Londres.

También el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y presidente de la Cámara de Comercio, José Carlos Escribano, ha reconocido que «hay tranquilidad en una respuesta positiva del mercado británico, que siempre impone mucho respeto, porque se está trabajando bien en conectividad aérea y en estrategias que están permitiendo romper con la estacionalidad y evitar una mayor concentración turística. Hay capacidad de liderazgo porque seguimos siendo el referente. Eso sí, sin bajar la guardia».

En esta misma línea, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado la buena evolución del mercado británico en España, con un crecimiento que se muestra «más desestacionalizado y sostenible. Este comportamiento se refleja en un crecimiento del número de turistas que es superior más allá de los meses de verano, mientras que el gasto de los visitantes del Reino Unido durante el mes de septiembre, cuyos datos se conocieron el pasado viernes, creció por encima del doble de lo que lo hizo el número de visitantes».