Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital

Obras de arte de Picasso y Miró dan un toque de distinción al nuevo cinco estrellas de la capital que abrirá en las próximas semanas, ... el ME Meliá Málaga. El desembarco de esta firma de lujo vanguardista de la cadena española añade una experiencia culinaria a la capital. El grupo Cañitas Maite, liderado por los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo, que suman tres estrellas Michelín, serán los encargados de la apuesta gastronómica marcada por el sello creativo de ambos con una filosofía basada en la excelencia del producto, la conexión con el territorio y la sostenibilidad.

Desde Meliá Hoteles destacan que a sus 27 años, Sanz y Sahuquillo figuran en la prestigiosa lista '30 under 30' de Forbes, tres estrellas Michelin y cinco soles Repsol. En 2021, fueron reconocidos en Madrid Fusión como 'Cocineros Revelación', obteniendo también los premios 'Mejor Croqueta' y 'Mejor Escabeche' y como último reto alcanzado forman ya parte de la lista The Best Chef 2025.

El establecimiento, conocido como el hotel del ex jugador de fútbol del Barcelona Gerard Piqué y situado en el centro de la ciudad, contará con dos restaurantes y un 'pool' bar. En la terraza estará Cañitas Maite. Será el restaurante insignia que ofrecerá una reinterpretación de los grandes éxitos del grupo como sus croquetas de jamón o el carabinero a la parrilla con sabayón de manteca de orza. Eñe estará en la planta baja y será un espacio más desenfadado en el que no faltarán el donut de rabo de toro o el bocata de calamares reinterpretado.

ME Málaga cuenta con 128 habitaciones, ocho suites y 14 junior suites y con una arquitectura y diseño interior, firmados por el estudio ASAH, con la que reinterpretan el espíritu del sur a través de materiales naturales, luz y arte contemporáneo.

En la azotea, el 'rooftop' aspira a ser el nuevo epicentro social de la ciudad. «Un espacio panorámico con piscina infinity climatizada, solárium y un ambiente sofisticado que vibrará al ritmo de música en directo. Un enclave donde disfrutar del atardecer sobre la ciudad con una copa en la mano y el Mediterráneo a los pies», destacan desde Meliá.

El arte estará muy presente en un hotel que está a escasos metros de la casa natal de Picasso. Apuntan que «cada espacio del hotel ha sido concebido como una declaración de estilo» y que la mejor constatación de ello son el Picasso y Miró originales que presidirán el lobby del hotel.«La sensibilidad artística impregna todo el proyecto, desde los techos intervenidos por el diseñador Rafa García hasta el gran mural de bienvenida creado por la artista Marina Anaya, que preside el lobby con una energía colorista y mediterránea», destacan.

Además, en el marco de la colaboración ME by Meliá y Lacoste, el equipo del hotel viste piezas de esta marca, emblema del sport chic y la elegancia atemporal. «Esta apuesta por el arte, el diseño y la gastronomía no sólo redefine la experiencia hotelera, sino que consolida a Málaga como uno de los destinos más inspiradores del Mediterráneo», avanzan desde esta cadena.

El CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, asegura que «con la apertura de ME Málaga, continuamos reforzando nuestra apuesta por el sur de España y por destinos con una identidad cultural y creativa tan inspiradora como la de Málaga. La ciudad representa hoy el nuevo pulso del Mediterráneo: energía, arte y modernidad, valores que conectan plenamente con el espíritu de ME by Meliá».