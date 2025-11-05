Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital

La apuesta culinaria estará a cargo del grupo Cañitas Maite, liderado por los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo que suman tres estrellas Michelín

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

Obras de arte de Picasso y Miró dan un toque de distinción al nuevo cinco estrellas de la capital que abrirá en las próximas semanas, ... el ME Meliá Málaga. El desembarco de esta firma de lujo vanguardista de la cadena española añade una experiencia culinaria a la capital. El grupo Cañitas Maite, liderado por los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo, que suman tres estrellas Michelín, serán los encargados de la apuesta gastronómica marcada por el sello creativo de ambos con una filosofía basada en la excelencia del producto, la conexión con el territorio y la sostenibilidad.

