Lo mejor de la Costa del Sol desembarca en el corazón de Londres con el objetivo de generar cuatro millones de impactos. Se trata de ... la mayor apuesta audiovisual del año. Una campaña de promoción que ha desplegado Turismo Costa del Sol con motivo de la World Travel Market (WTM) en la mítica calle de Oxford Street y en la icónica pantalla The Cube Flannels X, una estructura de 215 metros cuadrados compuesta por 37 pantallas LED que funcionan como un único lienzo tridimensional.

La presentación se ha llevado a cabo en el propio espacio, con la presencia del presidente de la entidad, Francisco Salado, que destacó que «esta acción nos sitúa en uno de los puntos más estratégicos de Londres, con una presencia de alto impacto que refuerza la imagen de la Costa del Sol como destino de calidad, moderno y experiencial». El objetivo es consolidar la fidelidad de su principal mercado emisor, Reino Unido.

La acción se proyectará en el edificio de los grandes almacenes Flannels que son un referente del lujo y la moda londinense. La estructura ofrece una plataforma multidimensional capaz de conectar con medio millón de consumidores diarios, combinando tecnología, arte y creatividad.

«El vídeo promocional en 3D muestra algunos de los principales atractivos del destino, como su cultura, playas, golf y naturaleza, proporcionando a los espectadores una experiencia visual inmersiva», declaró Salado para explicar que con la frecuencia de emisión contratada, se prevé alcanzar 3,9 millones de impactos durante el periodo de exhibición.

Además, paralelamente, el último día de la feria, 6 de noviembre, la campaña se trasladará temporalmente a las pantallas de Piccadilly Circus, lo que permitirá sumar una audiencia de 35.700 impactos adicionales, alcanzando un total cercano a cuatro millones de impactos en toda la acción exterior programada. «Esta campaña se ha diseñado teniendo en cuenta las principales motivaciones de los turistas británicos, identificadas gracias al sistema de Big Data de Turismo Costa del Sol. Sabemos que el viajero británico busca ocio, sol y playa, valora la limpieza, la seguridad y la calidad, y mantiene una imagen muy positiva de nuestro destino», señaló.

Precisamente dicho informe apunta que el turista británico que elige la Costa del Sol para disfrutar de sus vacaciones responde al de un visitante que casi en un 90% busca ocio y que tiene en el disfrute del mar y de las buenas temperaturas su principal reclamo. Los datos del estudio de mercado de Turismo Costa del Sol señalan que «en un 89% buscan viajes de ocio en general y el sol y la playa como principal motivación para el 61% de los viajeros británicos».

Además, recoge que cerca de una cuarta parte destina entre mil y 3.000 euros al presupuesto anual para viajes. Una partida que opta por mantener para las futuras escapadas un 44% de ellos, frente a un 22% dispuestos a aumentar el presupuesto y un 21% que advierte de que lo recortará.

Los turistas británicos son fieles a alojarse en hoteles de forma mayoritaria, sobre todo en los de tres y cuatro estrellas. Menos de un 30% optan por los alquileres vacacionales.

El 97% de los británicos tiene una alta estima por el destino que se traduce en que aseguran tener una apreciación positiva de la marca Costa del Sol, dando gran importancia a elementos como la limpieza, la higiene y calidad de la oferta, así como a la seguridad y los precios por más que no paren de subir.

Como fuentes de inspiración para elegir la provincia malagueña apuntan a los sitios online de valoración y a las recomendaciones de familia y amigos. Estas últimas son determinantes para el 55,4 de los británicos.