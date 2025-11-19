Marbella salta al selecto listado de viajes de moda de American Express para 2026

Marbella no pasa de moda. El selecto listado anual de American Express Travel que marca los diez destinos tendencia para viajes en 2026 incluye a ... la ciudad de Marbella como uno de estos lugares que hay que conocer. Es, además, el único rincón de España que ha conseguido entrar en este informe que realiza en base a un sondeo sobre dónde tienen más ganas de ir el próximo año los usuarios de esta tarjeta de crédito.

Esta lista anual de destinos de moda, que acaba de publicar la revista Forbes, destaca los lugares imprescindibles para visitar en todo el mundo y constata que el 89% de los que disponen de una American Express quieren descubrir nuevos sitios. Esta publicación recoge declaraciones de Audrey Hendley, presidenta de American Express Travel, que comenta sobre la selección de este año que «los viajeros buscan hoteles que reflejen los destinos que exploran, con detalles locales significativos, actividades únicas y experiencias culinarias memorables».

Los mejores destinos de viaje y hoteles para 2026, según las reservas de los clientes de American Express, son la cordillera del Himalaya; la ciudad irlandesa de Killarney, a orillas de Lough Leane, en el sudoeste del país; Las Vegas; Marrakech; Marbella; las islas japonesas de Okinawa; la ciudad de Panamá; la península Papagayo, en Costa Rica; San Juan Mountains, en el estado americano de Colorado; y St. Julians, en Malta.

En el caso de Marbella destaca que «desde las playas de arena del Mediterráneo hasta la Sierra Blanca ofrece una combinación de lujo y el encanto andaluz de antaño, complementada con restaurantes de renombre internacional, tiendas exclusivas, una rica historia y una cultura vibrante». Y para alojarse señala el hotel La Fonda Heritage, de la que explica que «se encuentra en una plaza histórica con vistas a la iglesia de Santo Cristo y antiguamente fue una escuela. Los tres edificios históricos que componen La Fonda datan de principios del siglo XVI y cuentan con patios interiores y jardines. Con tan sólo 20 habitaciones, este íntimo hotel también alberga el galardonado restaurante de alta cocina La Fonda».

El nuevo listado deja claro que las prioridades de los viajeros están cambiando y que cuando hacen una escapada quieren sentirse especiales buscando estancias únicas, lugares memorables y propiedades con un encanto especial, en lugar de las opciones de resorts tradicionales. Además, precisan que «la gastronomía se está convirtiendo en un factor decisivo, con restaurantes locales y actividades sociales que juegan un papel importante en la elección del destino, junto con el entretenimiento y los eventos deportivos». Para los viajeros Millennials y de la Generación Z, en particular, los lugares y servicios para familias se encuentran entre las características más importantes al seleccionar un hotel.