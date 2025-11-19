Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas disfrutan de la oferta de lujo de Marbella. SUR

Marbella salta al selecto listado de viajes de moda de American Express para 2026

Este informe con los diez destinos imprescindibles para viajar el próximo año, que ha sido publicado en la revista Forbes, destaca que la ciudad marbellí ofrece una combinación de lujo y el encanto andaluz de antaño

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

Marbella no pasa de moda. El selecto listado anual de American Express Travel que marca los diez destinos tendencia para viajes en 2026 incluye a ... la ciudad de Marbella como uno de estos lugares que hay que conocer. Es, además, el único rincón de España que ha conseguido entrar en este informe que realiza en base a un sondeo sobre dónde tienen más ganas de ir el próximo año los usuarios de esta tarjeta de crédito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  7. 7 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  8. 8 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  9. 9 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  10. 10 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella salta al selecto listado de viajes de moda de American Express para 2026

Marbella salta al selecto listado de viajes de moda de American Express para 2026