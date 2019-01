Marbella dedica este año su presencia en Fitur a la promoción de su oferta de golf y ocio SUR El expositor renueva su apuesta audiovisual con pantallas que ocupan el 40 por ciento del espacio HÉCTOR BARBOTTA Marbella Viernes, 11 enero 2019, 13:06

Un expositor sembrado de verde e instructores para los visitantes que quieran aprender los primeros rudimentos básicos de la técnica. Marbella hará este año en FITUR una apuesta decidida por el golf, el deporte que es también un segmento turístico imprescindible a la hora de combatir la estacionalidad.

Con 14 campos en su término municipal y otros tantos en el área de influencia, Marbella es uno de los principales destinos europeos de golf y el más importante en los meses de invierno, cuando la nieve, el hielo y el frío expulsan a los jugadores de los campos británicos, nórdicos y alemanes. Este año el Ayuntamiento quiere centrar en ese segmento turístico su presencia en Fitur y lo hará coincidiendo con la candidatura presentada por la Costa del Sol para hacerse con la edición de la Solheim Cup, la competición femenina iternacional más prestigiosa de ese deporte, y la condición de sede, ya confirmada, el Open de España femenino.

La ciudad quiere consolidar su imagen como destino de golf y por eso la apuesta de este año se centrará en ese segmento, del mismo modo que en la edición anterior lo hizo con la gastronomía.

En la misma línea de promoción del deporte como segmento turístico y la identificación de Marbella como un destino en el que los visitantes pueden disfrutar de la práctica deportiva o asistir a eventos de primer nivel, se promocionará el World Padel Tour, donde la ciudad volverá a tener una prueba, la media maratón y el Iron Man. También habrá una presentación del recientemente inaugurado Racket Club del hotel Los Monteros.

La presencia de Marbella en Fitur dedicará también espacio a la oferta de ocio de la ciudad y por eso la feria turística ha sido elegida para la presentación del programa de Starlite para el próximo verano. También se aprovechará el evento para dar a conocer el contenido de otros eventos como Arena Marbella, el Art Fest, el Festival Flamenco y los festivales de cine ruso.

La presencia de Marbella en Fitur fue presentada esta mañana por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en compañía de los responsables de la adjudicataraia del expositor, la empresa Montoro, cuyo montaje supondrá una inversión de 99.000 euros.

La presencia de Marbella en la feria turística internacional de Madrid dará comienzo el martes 22 de enero, en la víspera de la inauguración del evento, con una recepción para 200 invitados, entre los que habrá representantes de medios de comunicación de ámbito nacional y miembros del cuerpo diplomático, que se celebrará en la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

El expositor de Marbella en la edición 2019 de Fitur volverá a situarse junto al pabellón de Andalucía y ocupará un espacio de 150 metros dividido en dos partes iguales, de las que una se destinará a presentaciones y la otra, a zona de trabajo. La principal novedad radica en la apuesta audiovisual, con pantallas led que cubrirán 60 metros cuadrados, el 40 por ciento del total. Muñoz aseguró que se ha estado trabajando durante meses en las imágenes que se proyectarán a lo largo de los cinco días de feria.

