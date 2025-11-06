Marbella abre nuevas oportunidades de negocio en la WTM Laura Arce mantiene más de 40 encuentros con profesionales para fortalecer el liderazgo del Reino Unido

Laura Arce, segunda por la izquierda, en una foto de familia de profesionales de la Costa del Sol en la WTM.

Pilar Martínez Enviada Especial Londres Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Marbella abre nuevas oportunidades de negocio en la World Travel Market (WTM) de Londres. La directora general de Turismo, Laura de Arce, ha mantenido más ... de cuarenta citas profesionales con las que esperan lograr el objetivo de fortalecer el liderazgo en el destino del Reino Unido. En estas tres jornadas de feria se sucedían los encuentros en el expositor de Costa del Sol en el recinto ferial Excel, aunque también estaban presentes en el stand de Andalucía. Arce ha explicado que en esta edición ha establecido contactos con Conde Nast UK, Expedia, Hosteltur, HotelBeds, Amadeus, Travellyze, Lotus, creadores de contenido y wedding planners, entre muchos otros profesionales con los que se han ido completando unas intensas jornadas de trabajo. La directora general de Turismo de Marbella ha destacado que esta feria también se aprovecha para avanzar encuentros con mercados por los que este destino está apostando con fuerza como es el sudeste asiático. «Vamos a reforzar los lazos ya existentes con el mercado americano y árabe».

En esta última jornada Marbella ha celebrado una presentación a agencias de viajes premium, de la mano de la Asociación Española del Lujo, consistente en un desayuno de trabajo, seguido de una sesión de networking e información de destino, en la que los asistentes han podido interactuar y conocer más sobre Marbella, destacando sus atractivos turísticos y las oportunidades que ofrece. Arce ha recordado la importancia del mercado británico para el turismo y ha señalado que en el año 2024 la ciudad recibió 120.000 turistas de dicho país sólo alojados en hoteles. Unos viajeros que generaron un total de 500.000 pernoctaciones en este municipio. «Son los primeros en el ranking internacional de turistas, sólo rebasado por el cliente nacional, que en este mismo periodo superó los 200.000 visitantes y las 565.000 pernoctaciones«, ha detallado la representante municipal. Rincón de la Victoria se vende en la WTM con un destino único Un destino que lo reúne todo y así se ha vendido en la WTM. El concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha mantenido también en el expositor de Costa del Sol distintos encuentros con agentes del sector para establecer líneas de trabajo. «Nos hemos reunido con Kayak, con la asociación internacional de influencers y creadores de contenidos (TBEX), British Airways Holidays de las que tenemos sensaciones muy buenas, y seguimos con una agenda de trabajo junto a empresas locales como Añoreta Resort para abordar el sector del golf y deporte», ha afirmado. Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado la importancia de «acudir a estos encuentros internacionales que nos permiten promocionarnos como destino único al ofrecer nuestras excelentes condiciones de clima para la práctica deportiva, una oferta patrimonial y cultural, gastronomía y ciudad para vivir y descansar con una inmejorable calidad de vida».

