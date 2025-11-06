Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Laura Arce, segunda por la izquierda, en una foto de familia de profesionales de la Costa del Sol en la WTM. Ñito Salas

Marbella abre nuevas oportunidades de negocio en la WTM

Laura Arce mantiene más de 40 encuentros con profesionales para fortalecer el liderazgo del Reino Unido

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviada Especial Londres

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:13

Marbella abre nuevas oportunidades de negocio en la World Travel Market (WTM) de Londres. La directora general de Turismo, Laura de Arce, ha mantenido más ... de cuarenta citas profesionales con las que esperan lograr el objetivo de fortalecer el liderazgo en el destino del Reino Unido. En estas tres jornadas de feria se sucedían los encuentros en el expositor de Costa del Sol en el recinto ferial Excel, aunque también estaban presentes en el stand de Andalucía. Arce ha explicado que en esta edición ha establecido contactos con Conde Nast UK, Expedia, Hosteltur, HotelBeds, Amadeus, Travellyze, Lotus, creadores de contenido y wedding planners, entre muchos otros profesionales con los que se han ido completando unas intensas jornadas de trabajo. La directora general de Turismo de Marbella ha destacado que esta feria también se aprovecha para avanzar encuentros con mercados por los que este destino está apostando con fuerza como es el sudeste asiático. «Vamos a reforzar los lazos ya existentes con el mercado americano y árabe».

