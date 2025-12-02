Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Turistas inmortalizan la vista de la Alcazaba y el Teatro Romano. SUR

Málaga, en el 'top 10' de destinos más populares del mundo para viajar este año

Edreams publica su informe anual de tendencias de viajes en el que confirma la fuerza de España con cuatro ciudades en este listado

Pilar Martínez

Málaga

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:31

Málaga se coloca en 2025 en el 'Top 10' de destinos más populares del mundo, según el informe anual que publica eDreams Odigeo, una de ... las principales plataformas de suscripción de viajes del mundo y uno de los mayores negocios de comercio electrónico de Europa. El estudio 'A year in travel', que estudia el comportamiento de sus millones de clientes a nivel global, destaca la fortaleza de España al conseguir colocar en este listado a cuatro ciudades siendo, además, una de ellas la que encabeza el ranking. Se trata de Barcelona, que vuelve a posicionarse como el destino más popular del mundo en 2025, recuperando el primer puesto en el ranking global. Le siguen París, Palma de Mallorca y Madrid. El 'Top 10' lo completan Londres, Roma, Estambul, Lisboa, Ámsterdam y, en el décimo lugar, Málaga. «España sigue triunfando entre los turistas europeos, con cuatro ciudades en el listado de los diez destinos más populares en 2025 y los turistas franceses liderando las visitas, seguidos de alemanes e italianos», detallan.

