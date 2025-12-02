Málaga, en el 'top 10' de destinos más populares del mundo para viajar este año

Málaga se coloca en 2025 en el 'Top 10' de destinos más populares del mundo, según el informe anual que publica eDreams Odigeo, una de ... las principales plataformas de suscripción de viajes del mundo y uno de los mayores negocios de comercio electrónico de Europa. El estudio 'A year in travel', que estudia el comportamiento de sus millones de clientes a nivel global, destaca la fortaleza de España al conseguir colocar en este listado a cuatro ciudades siendo, además, una de ellas la que encabeza el ranking. Se trata de Barcelona, que vuelve a posicionarse como el destino más popular del mundo en 2025, recuperando el primer puesto en el ranking global. Le siguen París, Palma de Mallorca y Madrid. El 'Top 10' lo completan Londres, Roma, Estambul, Lisboa, Ámsterdam y, en el décimo lugar, Málaga. «España sigue triunfando entre los turistas europeos, con cuatro ciudades en el listado de los diez destinos más populares en 2025 y los turistas franceses liderando las visitas, seguidos de alemanes e italianos», detallan.

Este análisis revela que crece la popularidad de destinos en Sudamérica, consolidándose como la región emergente del año. Río de Janeiro lidera esta tendencia con un espectacular aumento en reservas del 164 % respecto a 2024, seguida de Santiago de Chile, con una subida del 102%, y Lima, con una subida del 54%.

En cuanto a las tendencias de los viajeros españoles, el estudio constata que renuevan su interés por Asia y que acentúan su afición por explorar ciudades de tamaño medio, destacando el crecimiento de Burdeos, con una subida del 123%; Venecia, con un incremento del 71%; Malta, un aumento del 37%, y un fuerte repunte de Tokio, con un aumento del 60%.

Eso sí, la flexibilidad a la hora de las reservas tras generalizarse desde la pandemia la ausencia de penalizaciones por cancelación, consolida el fenómeno de que los españoles planifican con menos antelación sus viajes. De hecho, explican que un 52% de las reservas realizadas las hacen con menos de un mes de antelación y un 21% entre uno y dos meses antes del viaje.

Tendencias

En cuanto a las preferencias, incluyen que los viajeros españoles continúan eligiendo las grandes ciudades y los destinos de sol y playa. París mantiene su liderazgo como destino favorito de los españoles en 2025, seguido de Palma de Mallorca, Roma, Barcelona y Tenerife. «A nivel continental, destacan los incrementos de Burdeos, con un crecimiento del 123% en 2025 respecto a 2024, y de Venecia, con un 71%. También registran aumentos relevantes Malta, Fuerteventura y Nápoles. Ya de cara a 2026, París, Londres y Roma continúan reinando entre las reservas de los españoles.

Dana Dunne, CEO de eDreams ODIGEO, explica que «2025 ha sido un año clave para los viajes, marcado por un creciente interés en experiencias más auténticas, flexibles y potenciadas por la tecnología. Los viajeros ya no se limitan a reservar vacaciones, diseñan itinerarios que reflejan sus valores, gustos y deseos de desarrollo personal. Desde el auge de los viajes transformadores y centrados en el bienestar hasta la creciente popularidad de las escapadas urbanas cargadas de cultura, vemos un cambio claro hacia una manera de viajar más personal».

También advierte de que «la Inteligencia Artificial (IA) continúa revolucionando la forma en que viajamos. Nuestra tecnología propia está preparada para ofrecer experiencias hiper personalizadas a nuestros 7,5 millones de miembros Prime. Ya sea con actualizaciones en tiempo real de los itinerarios, recomendaciones personalizadas o reservas ágiles, nuestros 6.000 millones de predicciones diarias permiten a los viajeros tomar el control de sus viajes como nunca antes». En este sentido, apuntan que la IA está transformando el propósito del viaje, impulsando experiencias de cuidado personal y voluntariado, turismo de bienestar y regeneración local. Y destacan que cala profundamente entre los jóvenes. «El 96 % de ellos confía en herramientas de IA para planificar sus viajes y el 54 % exige la flexibilidad sin penalizaciones», detalla.