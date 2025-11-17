Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle Larios llena de gente para inmortalizar el espectáculo de luces. SUR

Málaga supera a Vigo como destino de España al que viajar por sus mercadillos navideños

La capital de la Costa del Sol es además una de las ciudades preferidas por los viajeros para disfrutar esta próxima Navidad

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

Málaga lleva años posicionándose en el mapa de los destinos turísticos con tirón navideño y lo va consiguiendo pese a que los competidores pisan fuerte. ... Los últimos informes que se han dado a conocer señalan que la capital de la Costa del Sol es uno de los destinos preferidos para disfrutar de la Navidad en España y que, además, ya se encuentra en el 'Top 5' de ciudades españolas a las que viajar para conocer sus mercadillos navideños. Un ranking que señala que la ciudad de Málaga supera a Vigo, que cada año tira más de la Navidad como reclamo turístico con más luces y con el adelanto del encendido de estas fechas. Pese a ello se coloca en octava posición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  3. 3 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  4. 4 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  5. 5

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  8. 8

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  9. 9 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  10. 10 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga supera a Vigo como destino de España al que viajar por sus mercadillos navideños

Málaga supera a Vigo como destino de España al que viajar por sus mercadillos navideños