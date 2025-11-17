Málaga supera a Vigo como destino de España al que viajar por sus mercadillos navideños

Málaga lleva años posicionándose en el mapa de los destinos turísticos con tirón navideño y lo va consiguiendo pese a que los competidores pisan fuerte. ... Los últimos informes que se han dado a conocer señalan que la capital de la Costa del Sol es uno de los destinos preferidos para disfrutar de la Navidad en España y que, además, ya se encuentra en el 'Top 5' de ciudades españolas a las que viajar para conocer sus mercadillos navideños. Un ranking que señala que la ciudad de Málaga supera a Vigo, que cada año tira más de la Navidad como reclamo turístico con más luces y con el adelanto del encendido de estas fechas. Pese a ello se coloca en octava posición.

Así lo señala un estudio de Sixt, uno de los principales proveedores internacionales de servicios de movilidad presente en más de cien países de todo el mundo, en el que han identificado las diez mejores ciudades navideñas de España, analizando 18 mercadillos con todo tipo de artesanía y objetos típicos de estas fechas. Para el listado han recopilado los volúmenes de búsqueda en Google y TikTok en el país durante el último año a través de KeywordTool.io para medir el interés del público. La clasificación final dio prioridad a las ciudades con más búsquedas en Google y TikTok de «Navidad en [ciudad]» y con más «me gusta» en el contenido de TikTok sobre el mercado navideño de cada ciudad, destacando los destinos más buscados para disfrutar de una experiencia navideña mágica.

El informe destaca que Málaga obtiene 25 puntos y que «se ha ganado el reconocimiento como uno de los lugares más festivos del sur de España. La ciudad ha despertado un notable interés, con 1.900 búsquedas en Google y 1.500 búsquedas en TikTok durante el último mes, ya que los visitantes esperan con ilusión el encanto navideño de su mercado». En el caso de Vigo, la puntuación que se le otorga es de 21 puntos.

Por delante de Málaga se colocan las ciudades de Madrid, Granada, Barcelona y Sevilla. Completan este ranking de las diez mejores ciudades para los amantes de la Navidad las de Mallorca, Coruña, Vigo, Tenerife y Bilbao.

Reservas

Paralelamente, según datos de Kiwi.com, la empresa líder en tecnología de viajes, tanto las reservas como el número de pasajeros se han duplicado respecto al año pasado. El informe apunta que España se posiciona como el destino número uno entre los españoles, con un crecimiento del 132% en comparación con las navidades pasadas. Añade que de los veinte destinos más reservados desde España, diez son españoles. Además de Madrid y Barcelona, habitualmente fijos en las primeras posiciones, Sevilla, Málaga, las islas y otras ciudades de playa como Alicante y Valencia se sitúan entre las más solicitadas entre los españoles para pasar la Navidad.

El estudio destaca que el precio medio de los billetes para viajar esta Navidad son, de media, un 9,2% más caros, especialmente los de larga distancia, que registran una subida del 28,3%. La estancia media es de siete días, ligeramente menor a las ocho jornadas registradas en las navidades de 2024. La ventana de reservas es también menor, con una media de 80 días antes del inicio del viaje, frente a los 86 días de 2024. «Tanto la elección de estancias más cortas como la menor antelación en las reservas es una tendencia que se ha observado también en otros mercados europeos, como Polonia y Chequia, desde el verano», explican.

Tras España se coloca Italia, cuyas reservas desde España se han visto más que triplicadas este año, con Roma y Milán como principales destinos. También se ha triplicado la demanda en Polonia (Cracovia) y se han duplicado en Reino Unido (Londres) y Marruecos (Marrakech). «Se observa, asimismo, un fuerte incremento de más del 130% en los viajes navideños a Hungría y Austria, que compiten por tener uno de los mercadillos más bonitos de Europa, con el Danubio como telón de fondo», detallan.