Florido y Gómez, en la presentación del despliegue promocional en la WTM de Londres. Salvador Salas

Málaga quiere seducir en la WTM de Londres al turista 'premium'

La ciudad llega a la cita clave para el principal mercado emisor con importantes aumento en viajeros y en estancias hoteleras

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:05

Comenta

La ciudad de Málaga repite en la principal feria de turismo del Reino Unido y una de las tres grandes citas mundiales para esta industria, ... la World Travel Market (WTM) de Londres, con un expositor propio en el que los típicos corralones malagueños serán protagonistas. Desembarcará en este evento, que se celebra desde el próximo día 4 al 6 de noviembre, haciendo gala de unos buenos resultados en el mercado británico, el emisor líder en la capital, y con el foco puesto en nuevos segmentos como es el turista 'premium', el enogastronómico o el de compras. Todo ello sin olvidar al principal estandarte turístico que es la oferta cultural. Así lo ha explicado el concejal de Turismo, Jacobo Florido, que junto al director de Turismo, Jonathan Gómez, han dado los detalles de la evolución de la llegada de turistas ingleses y de las actuaciones que van a realizar en Londres para consolidar esta tendencia al alza.

