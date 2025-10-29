Málaga quiere seducir en la WTM de Londres al turista 'premium'

La ciudad de Málaga repite en la principal feria de turismo del Reino Unido y una de las tres grandes citas mundiales para esta industria, ... la World Travel Market (WTM) de Londres, con un expositor propio en el que los típicos corralones malagueños serán protagonistas. Desembarcará en este evento, que se celebra desde el próximo día 4 al 6 de noviembre, haciendo gala de unos buenos resultados en el mercado británico, el emisor líder en la capital, y con el foco puesto en nuevos segmentos como es el turista 'premium', el enogastronómico o el de compras. Todo ello sin olvidar al principal estandarte turístico que es la oferta cultural. Así lo ha explicado el concejal de Turismo, Jacobo Florido, que junto al director de Turismo, Jonathan Gómez, han dado los detalles de la evolución de la llegada de turistas ingleses y de las actuaciones que van a realizar en Londres para consolidar esta tendencia al alza.

Florido ha señalado que «las cifras que aporta este mercado al turismo de Málaga son abrumadoras» y ha afirmado que «esta feria supone un reto importante porque es el primer mercado internacional de la ciudad, que lleva siendo primero en número de viajeros y en estancias de forma imbatible desde hace años y que es el líder indiscutible». Además, ha apuntado que en esta ocasión la ciudad puede presumir de la respuesta que ha recibido en los nueve primeros meses por parte de estos turistas. «El turismo británico experimenta un crecimiento importante y sostenido en el tiempo», ha precisado para añadir que este mercado supone el 10% del total de turistas internacionales alojados en la ciudad hasta elevarse a 137.745, lo que supone una subida del 20,2%. Unos visitantes que han reservado un total de 329.042 pernoctaciones, un 9,9% más que en el mismo periodo del año anterior, y que permanecen en el destino una media de 2,39 días, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

20,2 Es el porcentaje en el que ha crecido la llegada de turistas británicos a los hoteles de Málaga en los nueve primeros meses

Desde esta buena posición, Málaga quiere ampliar su radio de atracción de viajeros y pone el foco en esta edición en los segmentos de turismo de lujo, de compras, enogastronómico, en los individuos de alto patrimonio neto y en el de naturaleza, manteniendo la firme apuesta por quienes visitan la ciudad por sus reclamos culturales. Florido también ha introducido como novedad los contactos que van a mantener con creadores de contenido ante el aumento de viajeros que recalan en la capital de la Costa del Sol atraídos por los reclamos que se dejan ver en las redes. «Vamos a tener una intensa agenda de trabajo en la que además de las citas con aerolíneas, operadores turísticos y agencias de viajes vamos a establecer relaciones con estos creadores que están influyendo en la llegada de turistas», ha declarado Florido.

Son más de 30 las citas profesionales que ya ha cerrado la delegación de Málaga y que llevarán a cabo en un expositor propio ubicado junto al de Andalucía y Costa del Sol. «Es un stand abierto a dos caras y de más de 20 metros cuadrados, de forma rectangular y funcional. Contará con una zona de trabajo para que tanto los representantes del Ayuntamiento como las empresas malagueñas coexpositoras puedan atender las diferentes citas profesionales», ha declarado poniendo el acento en que «desembarcamos con los corralones, algo muy nuestro que cruza fronteras por primera vez».

Florido ha puesto en valor la buena conectividad aérea de Málaga con el Reino Unido y ha cifrado en 17 las ciudades que están conectadas con el aeropuerto malagueño, en el que las llegadas de turistas británicos han crecido casi un 8% en el acumulado de enero a septiembre con 2,2 millones de viajeros. El concejal de Turismo ha destacado la importancia de este mercado a nivel provincial, andaluz y nacional asegurando que los 18,4 millones de turistas británicos que eligieron España en 2024 gastaron en el destino más de 22.000 millones de euros. «El objetivo es seguir seduciendo a un mercado muy importante para la ciudad», ha precisado.