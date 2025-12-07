Málaga, premiada como destino de calidad

Premian la calidad del destino Málaga en los 'Spain Travel Awards', que nacen con la vocación de convertirse en un referente nacional en el reconocimiento ... a la excelencia turística en España. El galardón fue recogido por el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, en una gala celebrada en Madrid en los que se reconoció la excelencia, la innovación, la sostenibilidad y la calidad de una industria clave para la economía del país.

En su primera edición, los premios han distinguido veinte categorías que abarcan toda la cadena de valor turística, desde la hotelería de alta gama hasta experiencias gastronómicas, turismo de congresos, grandes eventos y fiestas populares, entre otros, con un jurado de expertos que ha valorado el compromiso, la sostenibilidad y la capacidad de innovación de los nominados. Entre los reconocimientos especiales anunciados figura el cantante malagueño Pablo Alborán, como Mejor Embajador de España.

Además, la capital de la Costa del Sol también ha sido reconocida en la segunda edición de los 'Smart Travel News Awards 2025', premios impulsados por el medio especializado Smart Travel News para destacar destinos, empresas y proyectos turísticos que mejor integran la innovación, la sostenibilidad y la tecnología en su estrategia.