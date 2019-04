«Málaga es uno de los destinos, de los cien en los que operamos, mejor valorados» Richard J. Vogel avanza los proyectos de la naviera y destaca los atractivos de Málaga. / SUR Richard J. Vogel, presidente y CEO de Pullmantur Cruceros PILAR MARTÍNEZ Málaga Lunes, 22 abril 2019, 00:23

La compañía de cruceros especializada en el mercado español ha apostado por Málaga como puerto base de su crucero 'Horizon', que moverá en la capital de la Costa del Sol 10.000 cruceristas. Rochard J. Vogel, CEO y presidente de Pullmantur, asegura que el puerto malagueño es uno de los destinos mejor valorados por los turistas, que le otorgan un 9 sobre 10. La naviera acaba de estrenar su temporada en el puerto de Málaga, que es ya el segundo más importante de la Península, tras Barcelona. Lo hace con un crucero de siete noches, con escala en Porto Torres, en Cerdeña; en Civitavechia, Roma; Livorno, en Florencia; y en Alicante antes de desembarcar en Málaga.

–Málaga es el segundo puerto de la Península para Pullmantur Cruceros. ¿Qué proyectos prevé desarrollar la naviera en estas instalaciones en las próximas temporadas?

–Esta temporada, tenemos planificadas ocho operaciones de embarque del buque 'Horizon' y una escala del 'Zenith' en su travesía hacia Barcelona el próximo mes de septiembre. Estas cifras, suponen un incremento de nuestra presencia respecto a 2018. De cara al próximo ejercicio, el objetivo es consolidar nuestra presencia en la capital malagueña, de ahí que la actividad vaya a ser prácticamente parecida.

–¿Se plantean ampliar sus operaciones con base en Málaga?

–Ahora mismo nuestra meta es mantener el nivel de actividad en Málaga. No obstante, incrementar la presencia es una posibilidad que está sobre la mesa pero de cara al medio-largo plazo, máxime si tenemos en cuenta que la planificación de itinerarios se realiza a 24 y36 meses vista. Sus buenas instalaciones portuarias, la conectividad con otros puntos y su incuestionable atractivo son bazas a su favor. También es importante mencionar su localización geográfica que nos permite diseñar diferentes itinerarios con escalas en Italia, Portugal, Marruecos o incluso Canarias.

-¿Qué destacaría de este recinto portuario?

–Los malagueños pueden sentirse muy orgullosos de su terminal de cruceros: es moderna, está perfectamente equipada para acoger cruceros y, sin olvidar, su cercanía con el centro de la ciudad. Sus buenas instalaciones tienen un impacto muy positivo en la satisfacción de nuestros pasajeros, una de nuestras prioridades.

-¿Qué es lo que más valoran los cruceristas de la escala en Málaga?

-Los pasajeros para los que Málaga es una escala más en su crucero suelen destacar el buen tiempo, la proximidad del puerto con el casco histórico y la variedad de actividades que la ciudad y la provincia ofrece.

–¿Y de los que inician y terminan el viaje en la Costa del Sol?

–Nuestros pasajeros se enmarcan mejor en este capítulo ya que Málaga es para nosotros, en la mayoría de las ocasiones, un puerto de embarque. A los elementos ya comentados, añadiría la buena conectividad de la ciudad que facilita la llegada de cruceristas de otros puntos de la geografía. Igualmente, quisiera enfatizar el rol que juegan el buen tiempo y la diversidad de la oferta de Málaga a la hora de que los pasajeros decidan extender su estancia antes o después de su crucero.

–¿Qué echa en falta en esta infraestructura?

-Sinceramente Málaga cuenta con una terminal de cruceros a la que pocos peros se le pueden poner. Sus infraestructuras son excelentes, permitiéndonos desarrollar la operación de una forma impecable, tanto desde el punto de vista de nuestros pasajeros como para nosotros. Otra variable a tener en cuenta, insisto, su idónea localización, que supone una gran ventaja. Tras el check-in, los pasajeros pueden disfrutar de todos sus encantos con mucha facilidad y, por supuesto, nuestros tripulantes. Además, y como novedad esta temporada, se ha habilitado un servicio de aparcamiento de larga estancia en el parking situado frente a la terminal.

-¿Cuál es el perfil del crucerista que mueven en los itinerarios con base en Málaga?

-España, junto con Latam, es nuestro 'core market', de ahí que la mayor parte de los pasajeros que tenemos en nuestras rutas europeas sean españoles. En el caso del embarque en Málaga, y siguiendo nuestra tónica general, el grueso de nuestros pasajeros son españoles, representando andaluces, y concretamente malagueños, una destacada proporción. No en vano, el embarque local supone una gran comodidad.

-¿Qué porcentaje de viajeros se baja en esta escala y cuántos optan por quedarse a visitar la capital de la Costa del Sol?

-Como comentábamos, Málaga es para nosotros, principalmente, un puerto base, lo que supone que todos los pasajeros embarcan y desembarcan en él. De este modo, todos están juntos desde el mismo momento, facilitándose la creación de un 'sentido de comunidad'. Dicho esto, y en relación al porcentaje de nuestros pasajeros que realizan un pre o un post en Málaga, es un dato que normalmente no manejamos: nos centramos en obtener información vinculada a la experiencia de nuestros huéspedes a bordo y en los destinos durante su crucero. No obstante, me parece interesante resaltar que Málaga es uno de los destinos mejor valorados en cuanto a atractivo y oferta de actividades y atracciones turísticas por nuestros pasajeros a nivel global y operamos en cerca de 100 puertos. De hecho, su puntuación supera los 9 puntos sobre 10 posibles.

-¿Cree que la oferta de excursiones de Málaga debe mejorar? ¿Qué echa en falta?

-La riqueza y la diversidad que ofrecen tanto Málaga como su provincia es uno de sus grandes valores añadidos, el pivote sobre el que hacer girar una propuesta de excursiones diversa y que encaje con las demandas de diferentes perfiles de viajeros. Desde adentrarse en los encantos de la ciudad y en su gastronomía, pasando por un visita a las Cuevas de Nerja, la pintoresca Mijas, Marbella y Puerto Banús. Todo es posible.