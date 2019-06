La Junta activa ayudas por valor de 8,8 millones para municipios y empresas turísticas Marín presenta las nuevas líneas de ayudas al turismo. / Migue Fernández La convocatoria se publicará en los próximos días en el BOJA con cuatro líneas de subvenciones, dos para ayuntamientos y otros dos para empresas PILAR MARTÍNEZ Málaga Viernes, 14 junio 2019, 13:27

Entre negociaciones de pactos en uno y otro ayuntamiento, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, Juan Marín, ha avanzado una nueva línea de ayudas para mejorar la competitividad turística de municipios y empresas andaluzas. Se trata de una convocatoria que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) a la que se le ha asignado un presupuesto de 8,8 millones de euros y que contempla cuatro líneas de subvenciones. Dos de ellas destinadas a municipios y otras dos para pymes y para emprendedores. Marín ha explicado que algunas de ellas son nuevas y que en su conjunto se destinarán cuatro millones más que lo consignado por el anterior Ejecutivo, del que también advirtió que aún hay expedientes por resolver.

En esta convocatoria se ha articulado una primera vía para municipios del interior con el objetivo de impulsar el turismo dinamizando la actividad en los pequeños pueblos y apostando por su posicionamiento a nivel internacional. Para ellos se ha previsto una partida de 4,7 millones de euros para los próximos dos ejercicios, destinando 3,5 millones este año.

También se pretende ayudar a los municipios que apuesten por la accesibilidad y la puesta en valor de sus recursos patrimoniales y culturales. En este sentido, Marín ha señalado el tirón del turismo cultural y ha declarado que «uno de cada tres turistas que vienen a Andalucía lo hacen para conocer su cultura y su patrimonio y si queremos apostar por la calidad y la desestacionalización no podíamos dejarlos al margen de estas líneas. Además, hay 36 millones de europeos que no viajan por presentar distintas discapacidades y tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros destinos sean más accesibles». Esta segunda línea va dirigida a pueblos con población no superior a 20.000 habitantes, que podrán beneficiarse de una partida de 1,1 millones de presupuesto, de los que más de 800.000 se ejecutarán este año.

Ya en la parte destinada a las empresas, Marín destacó que las ayudas se concentrarán en potenciar el crecimiento y la consolidación de pequeñas y medianas empresas así como de los emprendedores. Para ellos se han establecido dos líneas de subvenciones. «Ambas ya existían y la mantenemos como una herramienta útil para aumentar la competitividad y el refuerzo del tejido empresarial», ha afirmado, para matizar que dispondrán de 1,5 millones para este año y de algo más de 500.000 para el próximo. «Son recursos suficientes para la demanda de la Comunidad», ha apuntado.

Marín confía en que el turismo seguirá arrojando buenos resultados y seguirá siendo la actividad que crea riqueza y empleo en la región. Pero aún así, ha señalado que «aunque los datos son buenos, hay que estar poniendo el foco en nuevos nichos de mercado».