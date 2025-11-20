Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Florido y González tras una de las presentaciones de los destinos en el mercado japonés. SUR

Los japoneses se fijan en Málaga para viajar

La llegada de turistas procedentes de Japón crece un 50% en la capital, que refuerza junto a la Costa del Sol su presencia en este mercado con dos acciones promocionales

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:50

Los japoneses se fijan en Málaga y en la Costa del Sol para viajar. El vuelo directo y activo ya durante todo el año de ... Qatar Airways ha contribuido a impulsar la llegada de turistas nipones a los hoteles de la capital malagueña, que experimentan un crecimiento de casi el 50%. Esta tendencia al alza ha provocado que ya se hayan superado las cifras del pasado año. Ante esta evolución, la ciudad de Málaga y Turismo Costa del Sol han llevado a cabo dos acciones promocionales en las ciudades japonesas de Tokio y en Osaka, un mercado que genera un viajero de alto poder adquisitivo con un gasto medio muy superior a la media internacional. Concretamente, Turespaña lo cifra en 2.872 euros por viaje y 439 euros diarios, con estancias medias de 6,5 noches.

