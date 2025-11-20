Los japoneses se fijan en Málaga para viajar

Los japoneses se fijan en Málaga y en la Costa del Sol para viajar. El vuelo directo y activo ya durante todo el año de ... Qatar Airways ha contribuido a impulsar la llegada de turistas nipones a los hoteles de la capital malagueña, que experimentan un crecimiento de casi el 50%. Esta tendencia al alza ha provocado que ya se hayan superado las cifras del pasado año. Ante esta evolución, la ciudad de Málaga y Turismo Costa del Sol han llevado a cabo dos acciones promocionales en las ciudades japonesas de Tokio y en Osaka, un mercado que genera un viajero de alto poder adquisitivo con un gasto medio muy superior a la media internacional. Concretamente, Turespaña lo cifra en 2.872 euros por viaje y 439 euros diarios, con estancias medias de 6,5 noches.

La delegación malagueña, encabezada por el concejal delegado de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, y la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, presentó en Tokio la oferta turística malagueña ante agencias y touroperadores especializados. El evento contó con la presencia de dirigentes de Qatar Airways y de representantes de la Oficina Española de Turismo en Tokio. Seguidamente, en la jornada de este jueves se ha celebrado una segunda acción promocional en Osaka, que ha contado con la participación del Consulado Honorario de España en la ciudad.

En estas presentaciones, Florido ha destacado el crecimiento del turismo nipón en la ciudad y ha explicado que hasta septiembre y según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera que publica mensualmente el INE, Málaga ha registrado 4.361 viajeros hoteleros procedentes de Japón, que han generado 7.494 pernoctaciones, con una estancia media de 1,87 días. Estas cifras reflejan un incremento del 48% de viajeros hoteleros, que han generado un 35,3% más de pernoctaciones hasta septiembre

«Con estos datos, Málaga ya ha superado el total de visitantes nipones contabilizados en todo 2024 (4.211), consolidando a Japón como uno de los mercados de mayor proyección para la ciudad», ha precisado. Por su parte, González ha detallado que en el conjunto de la provincia la llegada de turistas japoneses en los nueve primeros meses del año se eleva a 8.222 viajeros en hoteles, lo que ha supuesto 13.420 pernoctaciones.

Ambos han explicado que la colaboración se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad, que ha permitido desplegar actuaciones en ciudades clave como Doha, Seúl, Auckland, Sídney, Nueva Delhi, Singapur y ahora Tokio y Osaka. El objetivo es atraer a un viajero de alto valor para Málaga dentro de la apuesta por los mercados asiáticos. «Estas acciones refuerzan la voluntad de Málaga de diversificar mercados, captar viajeros de larga distancia y potenciar los segmentos de alto valor, aprovechando la conectividad aérea y fortaleciendo los lazos culturales, turísticos y económicos con Japón», han declarado.