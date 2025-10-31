Los hoteles de la Costa del Sol mejoran la ocupación en octubre y rozan el 90%

Un buen mes de octubre han cerrado los hoteles de la provincia de Málaga, que han rozado una ocupación media del 90%. Los datos de ... la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) señalan que los establecimientos han mejorado los registros del pasado año, que fue el mejor de la historia. Concretamente, aseguran que han ocupado el 88,2% de sus habitaciones, una cifra que supone un 1,5% más que en 2024. Además, destacan que ocho de cada diez alojados en los hoteles de la provincia eran turistas extranjeros.

Esta tendencia al alza esperan mantenerla también en noviembre, si bien las reservas para diciembre constatan un enfriamiento que les impedirá llegar a los indicadores del año pasado. En este sentido, Aehcos estima que para el presente mes la ocupación sea del 68,03%, un 1,82 puntos más con respecto al mismo periodo de 2024. Un incremento que vendrá determinado por el repunto del turismo nacional, que llegará a representar una cuarta parte del total de alojados.

Sin embargo, para el mes de diciembre las previsiones señalan a una ocupación media del 52,7%, lo que estaría casi cuatro puntos porcentuales menos que el año pasado.

Por zonas, los municipios con mayor demanda en este mes de octubre que ya termina son Benalmádena y Torremolinos, con un 92,2% y un 89,2% de ocupación, respectivamente. Aehcos advierte además de un descenso en el Impacto Bruto Medio por Cliente Alojado (IBCA) en la provincia de Málaga hasta los 105 euros frente a los 116,01 de 2024.