Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la zona de jardines y piscina de un hotel de Benalmádena. SUR

Los hoteles de la Costa del Sol mejoran la ocupación en octubre y rozan el 90%

Para la recta final de año Aehcos avanza una de cal y otra de arena

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:52

Comenta

Un buen mes de octubre han cerrado los hoteles de la provincia de Málaga, que han rozado una ocupación media del 90%. Los datos de ... la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) señalan que los establecimientos han mejorado los registros del pasado año, que fue el mejor de la historia. Concretamente, aseguran que han ocupado el 88,2% de sus habitaciones, una cifra que supone un 1,5% más que en 2024. Además, destacan que ocho de cada diez alojados en los hoteles de la provincia eran turistas extranjeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  5. 5 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  6. 6

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  7. 7 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  8. 8 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  9. 9 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  10. 10 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los hoteles de la Costa del Sol mejoran la ocupación en octubre y rozan el 90%

Los hoteles de la Costa del Sol mejoran la ocupación en octubre y rozan el 90%