Los hoteles de la Costa del Sol igualan al pasado año las estancias en los diez primeros meses

Los hoteles de la provincia igualan las estancias en los diez primeros meses del año. El informe de Coyuntura Hotelera en base a los datos ... del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que los establecimientos hoteleros cierran el periodo de enero a octubre con un empate respecto a las pernoctaciones registradas en estos meses del pasado año. Este freno en el crecimiento viene determinado por una constante caída del turismo nacional que ya se fija en un 6,7% y que pasa factura pese a que las reservas internacionales han subido un 2,2%. De ahí que los hoteles se hayan quedado en el mismo indicador de 19,9 millones de estancias.

A estos establecimientos han llegado también menos viajeros en estos diez primeros meses. Concretamente, un 1,6% tras el notable descenso de un 8,3% de turistas españoles, frente a un aumento del 2%.

Todo ello después de que el mes de octubre haya cerrado en positivo en viajeros y en estancias, con subidas del 2,7 y del 3,4%, respectivamente. De esta estadística destaca el dato de que se recupera casi por completo el viajero nacional, con un leve descenso del 0,1%.

En este periodo lo que sí ha seguido al alza han sido los precios, que han experimentado un crecimiento medio del 7,1% en la provincia hasta situarse la tarifa media en 138 euros. El incremento registrado es superior a la media nacional y andaluza, donde el coste por noche es de 125 y 119 euros, respectivamente.

138 euros es la tarifa media por noche en un hotel de la provincia de Málaga en los diez primeros meses del año.

Por mercados, se constata que sigue creciendo el principal mercado emisor internacional, Reino Unido, con un 13% más de viajeros en los hoteles malagueños, y el segundo emisor que es Alemania, en casi un 10%.

Así, la Costa del Sol se coloca como la segunda zona del litoral español en volumen de viajeros, tras la isla de Mallorca, y la tercera en pernoctaciones, con este mismo destino y el de Tenerife por delante.

Andalucía, al alza

En Andalucía la tendencia en el sector hotelero se mantiene al alza. Las pernoctaciones en estos establecimientos crecieron un 2,1% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 5.250.858 pernoctaciones y encadenar cinco meses de crecimiento. En los hoteles de la región se alojaron un 3,7% más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.903.645 viajeros. La estadística señala que la Comunidad no se resiente el turismo nacional. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 6,1% y los extranjeros aumentaron un 1,9%. Del total de pernoctaciones en Andalucía, 1.703.330 las realizaron turistas nacionales, mientras que 3.547.528 fueron visitantes extranjeros.

En total, en Andalucía se alcanzó en octubre una ocupación del 58,86% y el sector hotelero empleó a 44.622 personas, lo que supone un incremento del 3% interanual. En la Costa del Sol la ocupación media en los diez primeros meses es del 63,7%, lo que supone un descenso del 1,25% respecto al mismo periodo de 2024.

A nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superaron los 34,2 millones el pasado mes de octubre, lo que representa un aumento del 1,3% respecto al mismo mes de 2024. La estadística advierte de que el sector mejoró su rentabilidad. Así, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) se situó en 86,3 euros, experimentando una subida más acentuada del 5,4%. Por su parte, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió un 4,7% en tasa anual.

En el conjunto del país también pasa factura la desaceleración del turismo nacional, que por el momento a nivel global es de apenas un 0,5%. Un leve retroceso que ha sido compensado por el aumento de las reservas de viajeros extranjeros en un 2%, arrojando un saldo total del 1,3%.