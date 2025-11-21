Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Turistas se dirigen a sus alojamientos por el Centro de Málaga. Marilú Báez

Los hoteles de la Costa del Sol igualan al pasado año las estancias en los diez primeros meses

Las reservas extranjeras crecen un 2,2% y las de españoles bajan un 6,7%, dejando en 19,8 millones las pernoctaciones hasta octubre

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:23

Los hoteles de la provincia igualan las estancias en los diez primeros meses del año. El informe de Coyuntura Hotelera en base a los datos ... del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que los establecimientos hoteleros cierran el periodo de enero a octubre con un empate respecto a las pernoctaciones registradas en estos meses del pasado año. Este freno en el crecimiento viene determinado por una constante caída del turismo nacional que ya se fija en un 6,7% y que pasa factura pese a que las reservas internacionales han subido un 2,2%. De ahí que los hoteles se hayan quedado en el mismo indicador de 19,9 millones de estancias.

