El hotel en el solar del cine Andalucía está pendiente de nuevas excavaciones arqueológicas Recreación del hotel previsto en el solar que dejó el cine Andalucía. / SUR La promotora prevé acometer este otoño los sondeos en la parte de los edificios del callejón del Callao que fueron demolidos JESÚS HINOJOSA Málaga Sábado, 12 octubre 2019, 00:43

Cuando está en marcha la cuenta atrás para que abra sus puertas a finales de este año el hotel Palacio Solecio en la calle Granada, aún no han comenzado las obras de otro destacado proyecto hotelero en el entorno de la plaza de la Merced, donde ya ha sido demolida la manzana del cine Astoria. Se trata del establecimiento previsto en el solar que dejó el cine Andalucía, en la confluencia de las calles Victoria y Mundo Nuevo, una parcela ampliada este año con el suelo resultante del derribo de tres edificios desocupados con fachada al callejón del Callao. La Gerencia Municipal de Urbanismo autorizó este proyecto a mediados del año pasado, pero la actuación no está aún totalmente desbloqueada porque sigue pendiente de la realización de sondeos arqueológicos en la zona que ocuparon las inmuebles que fueron demolidos a principios de año.

Así lo admitieron a este periódico fuentes de la promotora de este proyecto hotelero, que precisaron que están ultimando el contrato con una empresa especializada en la realización de sondeos arqueológicos para ejecutar esa labor en la parte del solar que no llegó a excavarse hace dos años por la presencia de los citados edificios. «Nuestra intención es poder iniciar las excavaciones este mes», precisaron las fuentes. Del resultado que arrojen esas prospecciones dependerá que pueda desarrollarse plenamente la obra del hotel, ya que la Consejería de Cultura ha condicionado su visto bueno final al proyecto en función de los resultados de esos sondeos. «Hasta tanto no se cuente con los resultados de la citada excavación no podrá valorarse la afección del proyecto de nueva planta al patrimonio arqueológico», llegó a advertir la Junta en la resolución por la que autorizó la demolición de los inmuebles el año pasado.

Los sondeos que se realizaron a cargo de la empresa Arqueosur hace dos años en el suelo que dejó el derribo del cine Andalucía sacaron a la luz enterramientos correspondientes a la necrópolis medieval islámica de Yabal Faruh. Del nivel más antiguo llegaron a detectarse 11 tumbas que, tras analizarse para confirmar su tipología, el ritual de enterramiento y la cronología, se dejaron tal y como están, protegidas con un geotextil y una capa de arena. Esta segunda etapa de excavaciones que la promotora –la sociedad Inversiones y Adquisiciones de Hoteles– prevé acometer este otoño servirá para saber si existen o no, y en qué ubicación, otros enterramientos o restos de otro tipo en esta zona de la ladera inferior del monte Gibralfaro, y en qué medida podrían condicionar la construcción prevista, que contempla una planta de sótano para 41 plazas de aparcamiento.

Sobre ese sótano arrancarán las cinco plantas más baja y ático que alcanzará el hotel, con capacidad para 178 habitaciones. Tiene un presupuesto estimado de 14,3 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años. Su entrada principal será por la calle Victoria, donde, a través de un pasaje interior, se dispondrá la entrada al vestíbulo y el acceso para vehículos al aparcamiento, que se completa en el nivel de planta baja con 13 estacionamientos.

Según el proyecto realizado por los arquitectos Amparo Balón, Juan Manuel Gonzalo y Joaquín López, al que ha podido tener acceso SUR, el futuro hotel dispondrá de dos restaurantes. Uno de ellos, al nivel de la planta primera, ya que la calle Mundo Nuevo está en pendiente, tendrá acceso por esta vía y podrá ser explotado como un local independiente del establecimiento hotelero, aunque integrado en su estructura. El otro se ubicará en la planta ático, junto a la zona de terraza y piscina del hotel, que será uno de sus espacios más frecuentados por las inmejorables vistas que tendrá de todo el Centro. Según los planos recogidos en el proyecto, la piscina tendrá una planta alargada, ocupando la longitud de la fachada hacia la calle Mundo Nuevo en toda su extensión. Un patio a modo de terraza de inspiración japonesa coronará el hotel, que estará separado del edificio adyacente de la calle Victoria por un patio interior en forma de 'L', al igual que la huella del edificio. Las instalaciones se completan con una zona de salones de 242 metros cuadrados en el ala del hotel que dará hacia el callejón del Callao.