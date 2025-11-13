Un hotel con muchos novios

Pocas veces ocurre que un hotel de cuatro estrellas de nueva construcción, recién estrenado, con unas altas ocupaciones, en una ubicación céntrica en una plaza ... con tanto tirón para el sector como es Málaga y con un equipo de profesionales al frente se vea abocado al cierre. Un cese de la actividad que es la consecuencia del terremoto desatado el pasado domingo con epicentro en Estados Unidos donde radican las dos cadenas cuyas estrategias han provocado este seísmo. Esta es la historia del cuatro estrellas Salitre, en calle Plaza de Toros Vieja, con el que desembarcó en la capital de la Costa del Sol el pasado agosto el grupo estadounidense Sonder de la mano del gigante Marriott, que suscribió 15 meses antes un acuerdo de comercialización mediante el que la oferta de Sonder se integraba en el sistema de Marriott creando la colección Sonder by Marriott Bonvoy, que ahora ha saltado por los aires. La consecuencia inmediata fue la declaración de quiebra de Sonder y, por ende, el cierre de sus establecimientos, diez de ellos en España. Desde entonces, al de Málaga no paran de salirle novios.

Mientras todo esto sucedía y la treintena de trabajadores no dan crédito aún a una situación impensable, se repetían las llamadas de cadenas y empresarios del sector interesados en este hotel, que como algunos directivos de hoteleras confirman a este periódico «es un caramelito». Fuentes del hotel señalan que a la par que estaban conociendo la noticia del cese de la actividad por la prensa comenzaron ya a recibir las primeras consultas sobre el futuro de este cuatro estrellas con 95 habitaciones, ocho de ellas suites, y un restaurante bautizado como Brésc al frente del que estaba el chef malagueño Pablo Rutllant. Un joven cocinero que también es propietario de Mi Niña Lola, un establecimiento que recientemente ha sido recomendado por la Guía Michelin.

95 son las habitaciones, de las que ocho son suites, de este hotel que cuenta con parking y restaurante.

Las cadenas interesadas consideran que es una oportunidad única para reforzar su presencia en Málaga o para entrar en una ciudad que está arrojando una de las medias más altas de ocupación al año de las grandes ciudades. Además, valoran que el establecimiento está listo para funcionar.

Aunque el hotel Salitre está en el punto de mira, fuentes del hotel advierten de que es aún pronto para fijar la hoja de ruta dado que hace apenas 24 horas de que Sonder informó del cese inmediato de sus operaciones y el inicio de un proceso de liquidación conforme a la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Sin embargo, la propiedad toma nota de las propuestas y suma contactos con quienes quieren dar cuanto antes una nueva vida a este cuatro estrellas.