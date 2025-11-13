Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista del edificio del hotel de Sonder en Málaga capital. Marilú Baéz

Un hotel con muchos novios

Numerosas cadenas se interesan por el cuatro estrellas Salitre, en el centro de Málaga, abocado al cierre tres meses después de su apertura por la estrategias de gigantes del sector estadounidense

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:50

Pocas veces ocurre que un hotel de cuatro estrellas de nueva construcción, recién estrenado, con unas altas ocupaciones, en una ubicación céntrica en una plaza ... con tanto tirón para el sector como es Málaga y con un equipo de profesionales al frente se vea abocado al cierre. Un cese de la actividad que es la consecuencia del terremoto desatado el pasado domingo con epicentro en Estados Unidos donde radican las dos cadenas cuyas estrategias han provocado este seísmo. Esta es la historia del cuatro estrellas Salitre, en calle Plaza de Toros Vieja, con el que desembarcó en la capital de la Costa del Sol el pasado agosto el grupo estadounidense Sonder de la mano del gigante Marriott, que suscribió 15 meses antes un acuerdo de comercialización mediante el que la oferta de Sonder se integraba en el sistema de Marriott creando la colección Sonder by Marriott Bonvoy, que ahora ha saltado por los aires. La consecuencia inmediata fue la declaración de quiebra de Sonder y, por ende, el cierre de sus establecimientos, diez de ellos en España. Desde entonces, al de Málaga no paran de salirle novios.

