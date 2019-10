El Gobierno advierte que es «prioritario» mantener los flujos con el Reino Unido P. MARTÍNEZ MÁLAGA. Lunes, 14 octubre 2019, 00:06

Una prioridad para el turismo español es mantener los flujos comerciales y turísticos con el Reino Unido. La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, se mostró así de contundente tras presidir el pleno del Consejo Español de Turismo, reunido con carácter extraordinario para analizar la situación de cara al Brexit y el impacto de la quiebra de Thomas Cook en el sector español.

Maroto informó acerca del plan de contingencia del Gobierno, articulado en torno a ciudadanos y empresas en tres áreas, normativa, logística e informativa, sujetas al principio de reciprocidad, en el marco de la Unión Europea. «Mantener los flujos comerciales y turísticos del Reino Unido es fundamental: preservar el mercado británico es prioritario porque queremos que siga siendo el primer emisor de turistas». En su intervención, repasó el estado de cuestiones como visados, cielo único europeo, asistencia sanitaria, aduanas, mascotas, estudios universitarios o cualificaciones profesionales. También hizo referencia a la campaña de promoción We have Spain in common, lanzada por Turespaña con el objetivo de fidelizar a los turistas británicos.

Sobre el plan de choque tras la quiebra de Thomas Cook aclaró que de la línea de préstamos, hasta un máximo de 200 millones de euros, podrá beneficiarse cualquier empresa o autónomo afectado que desarrolle su actividad en Canarias, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. Asimismo, precisó que la reducción de las tarifas en ruta de Enaire se extenderá a todos los aeropuertos gestionados por Aena. «Hemos desarrollado este plan de choque como Gobierno en funciones, con un Real Decreto-Ley para situaciones de emergencia, pero tenemos que trabajar juntos, el Ejecutivo, los gobiernos autonómicos y el sector privado. La solución tiene que ser global, desde todos los ámbitos», dijo.