Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Medina, alcalde de Torrox. Ñito Salas

La forma de vida de Torrox conquista a los británicos

Medina asegura que el crecimiento en este mercado hace que se acerque ya a los niveles de llegadas de los hegemónicos alemanes

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviada Especial Londres

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

La forma de vida de un pueblo con toda su esencia y con un clima considerado el mejor de Europa se han convertido en los ... grandes reclamos para que los británicos elijan Torrox para pasar sus vacaciones. El alcalde de esta localidad, Óscar Medina, ha destacado el fuerte crecimiento en este mercado que ha permitido que el turismo británico se aproxime mucho al nivel del alemán, un viajero que desde hace décadas mantiene la hegemonía como el principal emisor internacional. Además, ha apuntado que también son cada vez más los que deciden quedarse a vivir y que quienes lo hacen suelen decantarse por el centro del pueblo. «Estamos convencidos de que este crecimiento se va a mantener durante el próximo año. Es más creemos que el ritmo de incremento será superior al de este año», ha afirmado en Londres donde se ha trasladado para mantener unos encuentros profesionales y presentar acciones promocionales para reforzar la marca de Torrox en Reino Unido. «Presentamos este destino como «una forma de vida para conquistar a británicos y al resto del mundo». Acompañado por la primera teniente de alcalde, Paula Moreno, y la concejala de Presidencia, Mari Ángeles España, Medina ha insistido en que 'El Mejor Clima de Europa' volverá a ser uno de los mayores activos turísticos del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  4. 4 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  7. 7 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  8. 8 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  10. 10

    Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La forma de vida de Torrox conquista a los británicos

La forma de vida de Torrox conquista a los británicos