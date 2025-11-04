La forma de vida de Torrox conquista a los británicos Medina asegura que el crecimiento en este mercado hace que se acerque ya a los niveles de llegadas de los hegemónicos alemanes

Martes, 4 de noviembre 2025

La forma de vida de un pueblo con toda su esencia y con un clima considerado el mejor de Europa se han convertido en los ... grandes reclamos para que los británicos elijan Torrox para pasar sus vacaciones. El alcalde de esta localidad, Óscar Medina, ha destacado el fuerte crecimiento en este mercado que ha permitido que el turismo británico se aproxime mucho al nivel del alemán, un viajero que desde hace décadas mantiene la hegemonía como el principal emisor internacional. Además, ha apuntado que también son cada vez más los que deciden quedarse a vivir y que quienes lo hacen suelen decantarse por el centro del pueblo. «Estamos convencidos de que este crecimiento se va a mantener durante el próximo año. Es más creemos que el ritmo de incremento será superior al de este año», ha afirmado en Londres donde se ha trasladado para mantener unos encuentros profesionales y presentar acciones promocionales para reforzar la marca de Torrox en Reino Unido. «Presentamos este destino como «una forma de vida para conquistar a británicos y al resto del mundo». Acompañado por la primera teniente de alcalde, Paula Moreno, y la concejala de Presidencia, Mari Ángeles España, Medina ha insistido en que 'El Mejor Clima de Europa' volverá a ser uno de los mayores activos turísticos del municipio.

Medina ha afirmado que la llegada de turistas británicos va más allá de los meses de temporada alta y que eso se deja sentir en que los hoteles que cierran en invierno han acortado el periodo de inactividad. «Durante este otoño la afluencia de británicos es notable tanto en nuestros paseos marítimos como en el propio casco histórico, enclaves que están llenos un sábado o un domingo. Por eso, entre otras muchas razones, es tan importante que Torrox esté presente en la WTM, donde estamos llevando a cabo distintas acciones y reuniones de trabajo bajo el paraguas de la Costa del Sol». El alcalde ha recordado asimismo que «el 80% de los británicos que visitan Andalucía escogen, precisamente, la Costa del Sol como destino, y Torrox debe estar ahí».

