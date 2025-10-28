Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Turistas brindan con champán en un hotel de Marbella. SUR

El destino con las tarifas hoteleras más altas de España está en la Costa del Sol

Un informe de la consultora Cushman & Wakefield Hospitality señala que el precio medio por habitación en el conjunto del país se ha situado en 170 euros en los nueve primeros meses del año

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 00:08

El destino de España en el que más cuesta alojarse en un hotel está en la Costa del Sol. Un informe de la consultora Cushman & ... Wakefield Hospitality, división especializada en el sector hotelero de esta empresa de servicios inmobiliarios, analiza el precio medio (ADR) y los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en los establecimientos de España en los nueve primeros meses del año y señala que la capital malagueña es líder en ocupación y Marbella el destino con las tarifas hoteleras más caras del país. Una media de 388 euros se paga por una noche de hotel en esta localidad, una cifra que duplica la media nacional, que se sitúa en 170 euros.

