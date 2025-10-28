El destino con las tarifas hoteleras más altas de España está en la Costa del Sol

El destino de España en el que más cuesta alojarse en un hotel está en la Costa del Sol. Un informe de la consultora Cushman & ... Wakefield Hospitality, división especializada en el sector hotelero de esta empresa de servicios inmobiliarios, analiza el precio medio (ADR) y los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en los establecimientos de España en los nueve primeros meses del año y señala que la capital malagueña es líder en ocupación y Marbella el destino con las tarifas hoteleras más caras del país. Una media de 388 euros se paga por una noche de hotel en esta localidad, una cifra que duplica la media nacional, que se sitúa en 170 euros.

El estudio recoge que mientras que el año pasado dormir en un hotel español costó de media 161 euros durante los tres primeros trimestres, este año el precio ha escalado hasta los 170, un 5,5% más y concreta que este incremento viene impulsado por destinos como Marbella, que sube un 11,9%; Zaragoza, un 9,7% o Baleares, un 9,1% más. «Son subidas notables porque debemos enmarcarlos en crecimientos sostenidos acompañados de una mayor ocupación que, desde 2023, está en máximos históricos», precisa.

Además, destaca que tras Marbella, los destinos más costosos son Baleares, con 234,7 euros, y Barcelona, con 193,5. En la otra cara de la moneda se encuentra Zaragoza, con 79,4; Córdoba, con 106,4, y Benidorm, 110. En el caso de la capital malagueña, la coloca en quinta posición, después de Marbella, Baleares, Barcelona y Madrid, con una tarifa media de 162 euros. Albert Grau, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, vaticina que «podemos esperar una moderación en la subida de precios en los próximos trimestres, pero, si no hay grandes novedades en el contexto global, los hoteles españoles están preparados para seguir mejorando su rentabilidad».

Por otra parte, la capital malagueña se coloca como el destino líder en ocupación hotelera en España con un 83% de media en los nueve primeros meses del año y eso que recoge un descenso de 2,5 puntos respecto al mismo periodo del año pasado. Bruno Hallé, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, destaca que «aunque la actividad hotelera es muy sensible a la evolución macro, en estos nueve primeros meses estamos viendo como la demanda sigue fortalecida con ocupación en máximos históricos o rozándolos. La desestacionalización es un factor muy importante para entender esta evolución ya que vemos destinos con ocupaciones excelentes a lo largo de todo el año, algo que no era tan habitual hace solo unos años en ciudades como Málaga o Alicante, que eran más sensibles a la demanda vacacional».

El informe avanza una tendencia al alza que permite a los indicadores hoteleros alcanzar nuevamente máximos históricos y demuestra que, aunque la ocupación ya no tiene excesivo margen para el crecimiento, los precios todavía pueden seguir subiendo por la fortaleza de la demanda. La única excepción a esta evolución positiva durante todo el año la sitúa en Barcelona, que baja en los tres indicadores por debajo del 1%. Según Elvira Arjona, Account Manager Spain de STR, «España mantiene un sólido crecimiento en ADR, muy por encima del registrado en Europa (1,2%) y en el sur del continente, del 3,9%».

En el análisis de la rentabilidad hotelera (RevPar) afirma que también es uno de los destinos líderes, con un aumento del 6,3%, superando también el crecimiento europeo (1,9%) y el del sur de Europa (4,2%). A nivel de destinos, Baleares y Marbella se consolidan como referentes en esta rentabilidad dentro del territorio nacional manteniendo un crecimiento en ocupación, lo que les permite alcanzar incrementos de doble dígito en RevPar, con un 11,5% y un 13,5% respectivamente.

Este barómetro se ha realizado con datos de casi 1.600 hoteles y más de 220.000 habitaciones en la Península Ibérica. El estudio es fruto de la alianza entre STR, proveedor mundial de benchmarking, analítica y conocimiento del mercado, especialmente en el sector hotelero, y Cushman & Wakefield España.