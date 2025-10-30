Despliegue tecnológico de Andalucía en la WTM: la IA como compañera de viaje

Andalucía no sólo exhibirá sus principales reclamos turísticos en la próxima edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, que abrirá sus puertas el ... próximo martes como una cita clave a nivel mundial para la industria turística. El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, ha presentado el despliegue que llevarán a cabo para reforzar la marca Andalucía en su principal mercado emisor internacional y ha puesto el foco en un alarde de nuevas tecnologías que van a aplicar con la Inteligencia Artificial (IA) como compañera de viaje.

Así, ha explicado que para facilitar los contactos y maximizar el retorno de viajeros se utilizarán diversas herramientas tecnológicas, como una aplicación que gestionará la zona de reuniones para el registro, reserva de espacios y seguimiento de profesionales. Además, se procederá a la monitorización a través de inteligencia artificial para conteos, flujos y mapas de calor, lo que facilitará una medición 360º del rendimiento de las acciones, así como se procederá a la generación también mediante IA de itinerarios personalizados.

Bernal ha asegurado que el reto es reforzar las relaciones con los principales intermediarios británicos con la firma de nuevos acuerdos y elevar el enfoque profesional de esta acción promocional mediante el impulso de negocio a través de reuniones y encuentros en los que participarán los principales operadores, aerolíneas y prescriptores del mercado británico. Tras considerar que la WTM es uno de los grandes foros globales de contratación turística, Bernal ha destacado que «la comunidad encamina sus objetivos al refuerzo de la conectividad aérea, la diversificación de flujos de viajeros más competitivos, el respaldo a la operación tradicional y el reposicionamiento de la marca hacia nuevos públicos».

59 son las empresas e instituciones que estarán presentes en el expositor andaluz.

En esta misma línea está concebido el expositor, que mantiene las dimensiones de la última edición con más de 580 metros cuadrados, orientado hacia la interacción sin barreras que facilite la generación de reuniones. Para ello contará con una zona de negocio con cuarenta mesas en las que estarán presentes, entre espacios fijos y rotatorios, un total de 59 empresas e instituciones. «La actuación de la delegación andaluza en la muestra está dirigida a convertir la visibilidad de la marca en acuerdos comerciales y contratos con una agenda de reuniones previstas con actores clave de la aviación, la touroperación y el ecosistema digital», ha declarado.

La expedición andaluza viaja a Londres con una intensa agenda de trabajo en la que se priorizarán reuniones estratégicas con citas de alto valor comercial. Así, se mantendrán encuentros con responsables de operadores como TUI, Jet2Holidays o Soltour. En las mismas se hará un seguimiento de su negocio en Andalucía y se analizará el posicionamiento de nuevas propuestas en el destino. Pero, además, tienen previsto un encuentro con directivos de la Asociación de Agencias de Viajes Británicas (ABTA) para mantener sinergias con el mercado tradicional.

Otro de los objetivos es la mejora de la conectividad aérea. Para ello, Bernal ha avanzando que se han programado reuniones con easyJet, British Airways, Jet2.com, Wizz Air, Edelweis e Iberia, para abordas sus resultados, previsiones y analizar posibles nuevas rutas. Además, también se encontrarán con plataformas digitales como Skyscanner, Hotelbs o Connect. «Se espera alcanzar una conectividad diversificada, un mayor negocio para las empresas andaluzas, un valor más alto por cada viajero británico que recibimos y un reposicionamiento de la marca en nuevos nichos de público manteniendo al cliente tradicional», ha precisado el consejero que quiere convertir el expositor andaluz en «una plataforma de contratación y negocio, otorgando mayor peso a las reuniones de alto impacto, la activación de la demanda y la generación de contenido de valor en un espacio de trabajo que prima la ubicación, la visibilidad del destino y la tecnología para maximizar el retorno».

Acciones paralelas

Paralelamente, Andalucía ha programado diversas citas para impulsar el encuentro empresarial, que comenzarán el próximo martes 4 de noviembre con un acto en el que están citados operadores, agentes y medios para activar a los clientes profesionales potenciales y fomentar el cruce entre la oferta y la demanda en el que es el principal emisor internacional para la Comunidad.

Un día después tendrán lugar mesas de debate con prescriptores, representantes de aerolíneas y responsables de estrategia del mercado británico con paneles en los que se abordará la diversificación de flujos hacia un modelo más sostenible, con la participación de agencias especializadas en diferentes nichos de mercado. Una jornada que terminará con un evento en el espacio Christ Church Spitafileds del Londres al que asistirán unas 150 personas entre oferta andaluza y demanda británica, que estará dirigido a presentar el destino y profundizar en las conversaciones iniciadas en la feria para cerrar oportunidades de negocio.