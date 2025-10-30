Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen virtual del expositor de Andalucía en el recinto ferial Excel de Londres. SUR

Despliegue tecnológico de Andalucía en la WTM: la IA como compañera de viaje

Bernal pone el foco en los principales intermediarios británicos para impulsar el negocio turístico en el Reino Unido

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:35

Andalucía no sólo exhibirá sus principales reclamos turísticos en la próxima edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, que abrirá sus puertas el ... próximo martes como una cita clave a nivel mundial para la industria turística. El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, ha presentado el despliegue que llevarán a cabo para reforzar la marca Andalucía en su principal mercado emisor internacional y ha puesto el foco en un alarde de nuevas tecnologías que van a aplicar con la Inteligencia Artificial (IA) como compañera de viaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

