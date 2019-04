Cuatro vuelos de Air Nostrum, cancelados hoy en Málaga por la huelga de pilotos Imagen de archivo de un avión de Air Nostrum. / SUR Las suspensiones afectan a las conexiones entre la capital de la Costa del Sol y Madrid PILAR MARTÍNEZ Málaga Lunes, 15 abril 2019, 11:40

Cuatro vuelos han sido cancelados hoy en Málaga por la huelga de pilotos de la compañía Air Nostrum, filial de Iberia. Según el listado facilitado por la compañía, las suspensiones se centran en la conexión entre la capital de la Costa del Sol y Madrid. Concretamente, los vuelos que no operarán son los que unen Madrid con Málaga a las 11.45 horas y a las 20.00 horas. Además, de los que tienen salida en el aeropuerto malagueño con dirección al de Adolfo Suárez a las 13.30 y a las 21.40 horas.

Air Nostrum cifra en 148 vuelos cancelados por esta protestas durante los tres primeros días de huelga, 15, 16 y 17 de abril, y eleva a 10.000 pasajeros los que se verán afectados. En este sentido, explican que la aplicación de los servicios mínimos decretados por la Dirección General de Aviación Civil permitirá operar el 76,4% de los 627 vuelos programados para hoy, mañana y el miércoles próximos, en plena operación salida de Semana Santa.

Los servicios mínimos contemplan el 100% de los vuelos con origen o destino Baleares, Canarias y Melilla, los vuelos en Obligación de Servicio Público en territorios peninsulares (Almería-Sevilla, Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona), entre el 29% y el 31% de los vuelos entre ciudades españolas en las que la alternativa sea inferior a cinco horas, y entre el 45% y el 47% para los que superen las cinco horas y para los que unan aeropuertos españoles con ciudades extranjeras.

Desde el Sepla señalaron que la compañía tiene en sus manos poner fin al conflicto si firma una fórmula que permita garantizar la producción a los pilotos de Air Nostrum, lo que supondría la desconvocatoria inmediata de los paros previstos para las dos siguientes semanas de abril. La fórmula se limita a regular la externalización para garantizar la producción de los pilotos. Air Nostrum la ha rechazado, dando muestras de no querer poner fin a este conflicto que lleva abierto casi dos años. «Sepla quiere aclarar de nuevo que la externalización es el único motivo que justifica esta huelga, lo que se puede demostrar echando un vistazo a la hemeroteca. Desde hace casi dos años, este sindicato se ha manifestado en contra de una política que busca reducir el tamaño de la actividad de la empresa mediante el desvío de vuelos y producción de Air Nostrum a otras empresas, curiosamente de los mismos propietarios».

Air Nostrum asegura que los clientes afectados por estas cancelaciones pueden optar por el reembolso de los billetes o la reubicación en vuelos y fechas alternativas para volar hasta el 10 de mayo, según disponibilidad. Sobre este aspecto, Air Help, la plataforma 'on line' que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, recuerda a los pasajeros afectados que tengan en cuenta que, en este caso, por ley tienen derecho a recibir una indemnización, ya que las aerolíneas están obligadas a ello, «al no considerarse esta huelga una circunstancia extraordinaria que pueda eximirles de pagar las compensaciones correspondientes», según apunta Paloma Salmerón, directora de comunicación global de AirHelp.