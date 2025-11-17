La Costa del Sol pone el foco en 'influencers' internacionales para venderse como destino experiencial

La Costa del Sol pone el foco en creadores de contenido internacionales para venderse como destino experiencial. @Spainwithgabi, @cookingfromspain y @dreamexplorers, seleccionados por su relevancia ... en redes sociales y su capacidad para generar impacto en mercados europeos, han formado parte de un viaje de familiarización con el que se pretende llegar a audiencias de Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Austria, considerados como mercados estratégicos para la entidad «por su fidelidad, dinamismo y potencial de crecimiento», destaca Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, que explica que «este 'fam trip' nos permite mostrar la autenticidad y la diversidad de experiencias que ofrece la la provincia durante todo el año, conectando con audiencias que buscan destinos con identidad, naturaleza y cultura».

En esta acción promocional, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la diversidad de atractivos, su riqueza paisajística, cultural y gastronómica. El itinerario incluyó enclaves como la Serranía de Ronda, Antequera, Marbella, Nerja, El Acebuchal y el entorno de La Viñuela. González señala que «las experiencias desarrolladas pusieron el foco en el turismo activo y la conexión con la naturaleza, elementos que forman parte de la identidad turística de la Costa del Sol». Entre las actividades vividas destacan kayak en Nerja, ruta en quad por la Sierra de Marbella, vía ferrata en la Presa de los Caballeros, visita al Caminito del Rey y un recorrido por el Bosque Encantado, además de experiencias enogastronómicas con catas de vino en la Fábrica de Hojalata y de aceite en La Organic.

La misión ha servido también para grabar un vídeo promocional que se estrenará en los próximos meses y que mostrará la belleza y riqueza natural del territorio. «Este contenido contribuirá a reforzar la estrategia digital del destino, apoyándose en formatos audiovisuales de alto alcance para transmitir su valor diferencial en los principales mercados internacionales», avanza la consejera delegada de Turismo Costa del Sol para añadir que de esta manera «continuamos apostando por estrategias digitales de alto impacto y por alianzas con creadores que inspiran y aportan valor al destino, mostrando lo que somos de una forma cercana y contemporánea».