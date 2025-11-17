Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los creadores de contenido disfrutaron de los atractivos de Ronda. SUR

La Costa del Sol pone el foco en 'influencers' internacionales para venderse como destino experiencial

Creadores de contenido de Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Austria han realizado un itinerario que combinó turismo activo, cultura y gastronomía y terminó con la grabación de un vídeo promocional

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:50

La Costa del Sol pone el foco en creadores de contenido internacionales para venderse como destino experiencial. @Spainwithgabi, @cookingfromspain y @dreamexplorers, seleccionados por su relevancia ... en redes sociales y su capacidad para generar impacto en mercados europeos, han formado parte de un viaje de familiarización con el que se pretende llegar a audiencias de Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Austria, considerados como mercados estratégicos para la entidad «por su fidelidad, dinamismo y potencial de crecimiento», destaca Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, que explica que «este 'fam trip' nos permite mostrar la autenticidad y la diversidad de experiencias que ofrece la la provincia durante todo el año, conectando con audiencias que buscan destinos con identidad, naturaleza y cultura».

