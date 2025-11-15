La Costa del Sol marca un hito en empleo turístico este verano

No todos los indicadores turísticos han ido tan bien este verano como el del empleo. El último informe de Turismo Costa del Sol, en base ... a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), advierte de que la principal industria ha marcado un hito en el tercer trimestre del año al concentrar casi el 21% de los ocupados de la provincia. Una cifra nunca alcanzada que se produce tras elevarse un 19% el volumen de ocupados en dicho periodo. La subida ha provocado que el turismo haya generado un total de 169.544 puestos de trabajo desde junio hasta septiembre.

El sector de la hostelería es el que más trabajadores precisa, copando el 67,7% del global de empleados en turismo, tras crecer el volumen de afiliados a la Seguridad Social un 2,7%. Le sigue el segmento del alojamiento, que también experimenta una subida del 3,6%. El transporte turístico y las actividades de ocio son los siguientes sectores con mayor dinamismo y con mayor volumen de trabajadores. En ambos segmentos mantienen una tendencia al alza, que únicamente se trunca en las empresas de alquiler de vehículos. Un sector en el que el número de afiliados ha caído un 3,1%.

Del perfil de los profesionales del turismo en este tercer trimestre del año cabe destacar que el 75,5% son españoles, pese a que los extranjeros han subido un 28% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el 87,2% son asalariados, el 73,6% tienen un contrato indefinido y el 86% trabaja a jornada completa.

169.544 es la cifra de ocupados en el sector turístico de la Costa del Sol en el tercer trimestre del año

El crecimiento del empleo está incluso por encima del balance histórico del verano. El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, señaló que la provincia ha recibido de junio a agosto más turistas, que han generado más ingresos y más empleo que nunca. Avanzó que la provincia ha recibido de junio a agosto 6.235.000 de turistas, un 1,12 % más que la temporada anterior. Estos viajeros han dejado en el destino 8.915 millones de euros en ingresos turísticos, un 1,8% más que el verano pasado.

Sin embargo, Salado puso el foco en este motor de creación de empleo y recalcó que «nunca antes se habían registrado estas cifras. Son datos que muestran la importancia del turismo para la economía local» y se mostró confiado en que los datos que barajan apuntan a que en la recta final de año se espera mantener esta senda de crecimiento.

El tirón del empleo en el sector turístico malagueño se constata en que esta provincia concentra el 32% del total de empleos de Andalucía en el tercer trimestre del año. Un periodo que también ha sido histórico para la Comunidad. Precisamente, la semana pasada, el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, destacó que es la primera vez que Andalucía ha superado el medio millón de empleados en la industria turística, hasta alcanzar los 531.000 empleos, lo que supone un incremento del 12,7%. «Por primera vez, superamos los 500.000 ocupados en este sector, una cifra que refleja no sólo la fortaleza del destino, sino también el impacto directo del turismo en la economía y en la vida de miles de familias andaluzas, destacó.

Además, explicó que este crecimiento ha provocado que ya Andalucía representa casi el 19% del empleo turístico de toda España, situándose como la comunidad que más crece. «Lo hace, además, con mayor estabilidad, más contratos indefinidos y una tasa de temporalidad que sigue reduciéndose año tras año», ha puesto en valor el consejero, que recordó que entre los meses de julio y septiembre, la región recibió más de 13,8 millones de turistas, lo que consolida la tendencia de crecimiento estable que se está registrando durante todo el año. A lo que contribuye que para el turismo nacional, este verano se ha alcanzado la cifra de 9,5 millones, por lo que Andalucía se mantiene como el primer destino para los españoles con una oferta alojativa atractiva para el turista español. También, destacó el aumento del gasto turístico, que ha superado los 9.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior, «consolidando la aportación del turismo como motor económico esencial para Andalucía», detalló.