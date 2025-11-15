Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recepción del emblemático hotel Tritón de la Costa del Sol. SUR

La Costa del Sol marca un hito en empleo turístico este verano

El sector concentra a casi el 21% de los ocupados de la provincia, tras crecer un 19% la creación de empleo en el tercer trimestre

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

No todos los indicadores turísticos han ido tan bien este verano como el del empleo. El último informe de Turismo Costa del Sol, en base ... a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), advierte de que la principal industria ha marcado un hito en el tercer trimestre del año al concentrar casi el 21% de los ocupados de la provincia. Una cifra nunca alcanzada que se produce tras elevarse un 19% el volumen de ocupados en dicho periodo. La subida ha provocado que el turismo haya generado un total de 169.544 puestos de trabajo desde junio hasta septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  2. 2 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  3. 3 Aviso amarillo este sábado y domingo en Málaga por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  4. 4 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  5. 5 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  6. 6 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  7. 7 Grave una motorista de 45 años tras sufrir una colisión con un turismo en Málaga
  8. 8

    El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto
  9. 9

    ¿Sabes quién es la nueva perla del Barça?
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Costa del Sol marca un hito en empleo turístico este verano

La Costa del Sol marca un hito en empleo turístico este verano