Antonio Díaz y Francisco Salado presentan el balance del verano. Migue Fernández

La Costa del Sol cierra un verano con más turistas, más ingresos y más empleo que nunca

Los datos de plazas ofertadas por las aerolíneas apuntan a que la recta final del año mantendrá esta senda de crecimiento

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:03

Comenta

La Costa del Sol cierra otra verano de récord. La provincia ha recibido de junio a agosto más turistas, que han generado más ingresos y ... más empleo que nunca. El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salas, hace balance de la temporada alta y considera que «han sido unos meses de verano buenos pese a la situación económica en la que se percibe una sensación de enfriamiento de la economía y en la que el aumento de la presión fiscal supone una ralentización y un menor poder adquisitivo que afecta a todos los sectores del turismo. Aún así ha sido un verano bueno y otro histórico con crecimientos de turistas, ingresos y empleo. Esto son buenas noticias».

