La Costa del Sol cierra un verano con más turistas, más ingresos y más empleo que nunca

La Costa del Sol cierra otra verano de récord. La provincia ha recibido de junio a agosto más turistas, que han generado más ingresos y ... más empleo que nunca. El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salas, hace balance de la temporada alta y considera que «han sido unos meses de verano buenos pese a la situación económica en la que se percibe una sensación de enfriamiento de la economía y en la que el aumento de la presión fiscal supone una ralentización y un menor poder adquisitivo que afecta a todos los sectores del turismo. Aún así ha sido un verano bueno y otro histórico con crecimientos de turistas, ingresos y empleo. Esto son buenas noticias».

Las cifras así lo constatan. La provincia ha recibido de junio a agosto 6.235.000 de turistas, un 1,12 % más que la temporada anterior. Estos viajeros han dejado en el destino 8.915 millones de euros en ingresos turísticos, un 1,8% más que el verano pasado.

Salado destaca que ha aumentado la llegada de turistas españoles y extranjeros en el aeropuerto, con subidas del 11,3% y del 6,3%, respectivamente. Los registros elevan a 4,6 millones los viajeros internacionales y en casi un millón los nacionales. En total entraron 5,5 millones de pasajeros por esta infraestructura hasta septiembre, un 7,1% más.

Además, precisa que también han crecido los viajeros y las pernoctaciones en los hoteles malagueños en un 1,9% y en un 2,5%, respectivamente. Estos establecimientos superaron en estos tres meses los 10 millones de estancias. En este sector aumentan todos los indicadores salvo la ocupación que presenta un ligero retroceso del 0,40% hasta situarse en el 73,4%. Por contra sube la estancia media hasta los 3,8 días y la rentabilidad de estos alojamientos un 11,5%. A ello ha contribuido que los precios lejos de contenerse han crecido este verano casi un 11% hasta subir a 178,70 euros el coste medio.

El presidente de Turismo Costa del Sol destaca que la fortaleza de la que es la principal industria de la provincia ha permitido que genere 154.652 empleos, un 3% más. «Nunca antes se habían registrado estas cifras. Son datos que muestran la importancia del turismo para la economía local», explica Salado, que avanza que los datos que barajan apuntan a que en la recta final de año se espera mantener esta senda de crecimiento. En este sentido, da a conocer que de octubre a diciembre las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Málaga han programado ofertar un 5,4% más de plazas para volar desde y hacia la Costa del Sol. Concretamente, elevan la capacidad aérea hasta los 3,47 millones de asientos. Estas compañías conectarán la Costa del Sol con 137 ciudades, siete más. De ellas, casi el 40% se concentran en el Reino Unido, a lo que se suman el 23% que suponen los asientos ofertados para viajar a Alemania, Países Bajos, Francia e Italia. «Somos optimistas de cara al final del año, aunque hay que seguir siendo muy prudentes. Somos conscientes de que hay que ir adaptándose a lo que pueda surgir ante la incertidumbre del contexto internacional. Estamos preparados y seguimos utilizando herramientas de inteligencia artificial y Big Data para mantener esa promoción quirúrgica que permite atraer a la Costa los viajeros que más interesan», declara Salado.