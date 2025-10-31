Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salado explica el despliegue promocional de la Costa del Sol en la WTM de Londres. Migue Fernández

La Costa del Sol busca en la WTM fidelizar al creciente turismo británico

Invertirá casi un millón de euros para captar también a nuevos viajeros con mayor poder de gasto

Pilar Martínez

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:22

La Costa del Sol viaja a la World Travel Market (WTM) de Londres con los objetivos de fidelizar al turista británico, que crece un 1, ... 46% respecto a 2024, y captar a nuevos viajeros con mayor poder de gasto. Así lo ha avanzado el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, que ha destacado la importancia de esta feria, considerando que se trata de una de las grandes citas del sector turístico internacional y el evento clave para un destino que recibe el 85% de los británicos que llegan a todos los aeropuertos de Andalucía y el 13% del total nacional. Además, ha recalcado que Reino Unido es el principal mercado extranjero para la provincia de Málaga, representando el 23,5% del total de las llegadas y el 28% de las llegadas internacionales a la Costa del Sol. Se trata de un mercado que aporta unos ingresos económicos que alcanzarán los 4.609 millones de euros este año, lo que supone un leve incremento del 0,56% respecto a 2024.

