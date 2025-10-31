La Costa del Sol busca en la WTM fidelizar al creciente turismo británico

La Costa del Sol viaja a la World Travel Market (WTM) de Londres con los objetivos de fidelizar al turista británico, que crece un 1, ... 46% respecto a 2024, y captar a nuevos viajeros con mayor poder de gasto. Así lo ha avanzado el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, que ha destacado la importancia de esta feria, considerando que se trata de una de las grandes citas del sector turístico internacional y el evento clave para un destino que recibe el 85% de los británicos que llegan a todos los aeropuertos de Andalucía y el 13% del total nacional. Además, ha recalcado que Reino Unido es el principal mercado extranjero para la provincia de Málaga, representando el 23,5% del total de las llegadas y el 28% de las llegadas internacionales a la Costa del Sol. Se trata de un mercado que aporta unos ingresos económicos que alcanzarán los 4.609 millones de euros este año, lo que supone un leve incremento del 0,56% respecto a 2024.

Salado ha anticipado que acuden a Londres con un gran esfuerzo inversor que ronda el millón de euros en el que incluyen la participación de la provincia en la WTM con un expositor propio junto al de Andalucía, en el que también estarán presentes, y el despliegue de una campaña promocional en el corazón de Londres con innovadoras herramientas con la que esperan alcanzar cuatro millones de impactos en toda la acción. «Llegamos a esta cita con resultados alentadores. El mercado británico se recupera en la provincia. Somos optimistas, pero también extremadamente prudentes por el contexto internacional, que sigue siendo preocupante», ha asegurado Salado durante la presentación del despliegue promocional programado con motivo de una cita que ha insistido en que «es clave para el destino».

En el recinto ferial Excel, la Costa del Sol estará presente tanto en el expositor de Andalucía como en un stand propio de 250 metros en el que participarán unas 70 entidades entre instituciones y empresas y en el que llevarán a cabo unas 30 reuniones profesionales, tanto con asociaciones como ABTA, la gran patronal de viajes del Reino Unido, como con touroperadores, entre los que figuran Jet2Holidays, TUI, EasyJet Holidays, Travel Republic, o aerolíneas, como British Airways, Iberia o EasyJet; así como encuentros programados con otras empresas tecnológicas y medios especializados.

Objetivos

El presidente de Turismo Costa del Sol ha explicado que el reto es reforzar la posición del destino en el Reino Unido y ha asegurado que para ello van a insistir «sobre todo en la posibilidad de vivir experiencias fuera de temporada en la Costa del Sol. Queremos mostrar a nuestro principal mercado que somos un destino de enorme calidad y que en la Costa del Sol tienen, como han tenido siempre, su casa y su lugar favorito». En este sentido, ha detallado que las cifras demuestran que es un destino con un liderazgo imbatible en este país. «Estimamos acabar el año con la previsión de que habrán llegado a la Costa del Sol 3,17 millones de turistas británicos, lo que implica un aumento del 1,46% respecto a 2024«, ha apuntado.

4.609 son los millones de euros que la Costa del Sol espera ingresar este año por el desembolso realizado por los turistas británicos.

Para ello, Salado ha destacado la campaña dirigida al público general que han diseñado para alcanzar cuatro millones de impactos y en la que han utilizando algunos de los soportes digitales más innovadores y visibles del Reino Unido. Ha anunciado que el eje central de esta acción se desarrollará en The Cube Flannels X, una pantalla LED 3D de 215 metros cuadrados situada en Oxford Street, una de las calles más emblemáticas y concurridas de la capital británica. «Este espectacular soporte forma parte del edificio de grandes almacenes Flannels, referente del lujo y la moda en Londres. The Cube es una plataforma multidimensional que ofrece a las marcas la oportunidad de conectar con medio millón de consumidores diarios. Sus 37 pantallas LED funcionan como un único lienzo dando lugar a una experiencia inmersiva que combina tecnología, arte y creatividad», ha afirmado Salado que ha señalado que en este espacio se proyectará un vídeo en 3D que mostrará los atractivos de la Costa del Sol, desde su oferta cultural, playas, golf o naturaleza, ofreciendo a los espectadores una experiencia visual completamente inmersiva del destino durante una semana.

A esta promoción se sumará otra complementaria el último día de la World Travel Market, es decir, el próximo 6 de noviembre, que se trasladará temporalmente a las emblemáticas pantallas de Piccadilly Circus, uno de los puntos más icónicos y turísticos de Londres. La acción añadirá más de 35.700 impactos.

Salado ha insistido en la importancia del mercado británico para la industria turística de la Costa del Sol y ha aportado datos como que entre enero y septiembre de este año se han alojado en los hoteles de la provincia 872.613 británicos, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2024. Unos viajeros que han generado 3,7 millones de pernoctaciones, un 5,5% más. En viajeros hoteleros, Reino Unido es el segundo mercado para la Costa del Sol, por debajo de España y por encima de Alemania y Francia.

Si se tienen en cuenta también los que han elegido apartamentos turísticos, las cifras oficiales son de los ocho primeros meses del año en los que la llegada de estos turistas crece también a ritmo del 5,5%. «Constituyen el 68% del total de viajeros registrados en hoteles y apartamentos del total de Andalucía y el 9% de los de España. Lo mismo ocurre con las pernoctaciones, que han aumentado un 3,6%», ha explicado el presidente de Turismo Costa del Sol antes de terminar la presentación insistiendo en el mensaje de que «nuestro objetivo será captar clientes con mayor nivel de gasto y duración de la estancia para seguir fidelizando a nuestro primer mercado extranjero».