El consejero de Universidad quiere introducir criterios de eficiencia social en el futuro catálogo de títulos Rogelio Velasco, José Ángel Narváez y Prudencio Escamilla. / FÉLIX PALACIOS Rogelio Velasco considera imprescindible optimizar los recursos: 71 de los 383 grados que se imparten en Andalucía cuentan con menos de 30 estudiantes por curso FRANCISCO GUTIÉRREZ Lunes, 7 octubre 2019, 12:32

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta, Rogelio Velasco, es partidario de introducir criterios de eficiencia social en el futuro catálogo de títulos universitarios, que en breve va a presentar a los rectores de las diez universidades andaluzas para conseguir el máximo consenso posible. Según ha indicado en un desayuno informativo organizado por Aula Magna, en Andalucía se imparten 383 grados universitarios, lo que representa el 13,5% del total de España. Pero hay hasta 71 grados con una demanda escasa, con menos de 30 alumnos por curso y con tasas de eficiencia y de éxito muy escasa en algunas de estas titulaciones. Pero el consejero ha aclarado que el número de alumnos en una titulación «no será el único criterio a tener en cuenta», aunque sí será valorado a la hora de tomar decisiones. «Queremos consensuar una oferta adaptada a las necesidades y los retos de Andalucía. El actual catálogo es de 2010 –ha aclarado- y no se trata, a priori, de suprimir o eliminar grados, el problema no es el número, sino su adecuación al entorno».

Al acto han acudido rectores de las universidades de Jaén, Cádiz, Granada y Sevilla, así como presidentes de consejos sociales de varias universidades y del Foro de Consejos Sociales de Andalucía, Prudencio Escamilla, que preside el de Cádiz.

El mapa de titulaciones constituye uno de los tres ejes fundamentales de la acción de gobierno del consejero. Los otros dos son reformular el modelo de financiación de las universidades públicas y reformar la Ley Andaluza de Universidades. Respecto a la financiación, adelantó que se trabaja en el nuevo modelo, pero que no podrá estar aprobado antes del próximo curso por los trámites parlamentarios. Sí ha reclamado «generosidad por todas las partes», pues ha adelantado que no se podrán atender las reclamaciones de las universidades al cien por cien.

Respecto a la deuda de la Junta con las universidades andaluzas, ha señalado su voluntad de saldarla a lo largo de la legislatura. De entrada, este año las universidades van a contar con 40 millones más de financiación, gracias a la autorización que se ha dado para que puedan utilizar sus remanentes de tesorería. Los otros 175 millones restantes se abonarán «en función de las posibilidades» en los próximos años. El presupuesto de la Junta para universidades se va a incrementar en un 5,8% y habrá 1.600 millones para programas de investigación. Desde 2014 a 2017 la Junta no había realizado ninguna convocatoria pública de I+D, una situación que el nuevo gobierno andaluz quiere solucionar.

Para la atracción de talento, en concreto de jóvenes investigadores con trayectoria internacional, la Junta pondrá en marcha un programa financiado con 32 millones de euros para facilitar el regreso de hasta 257 doctores andaluces con experiencia internacional.

Rogelio Velasco ha insistido una vez más en que el programa de bonificación de matrículas universitarias va a continuar durante toda la legislatura. En el último curso se han beneficiado 114.059 universitarios andaluces, con un presupuesto de 42,6 millones de euros. Respecto al adelanto de la convocatoria de septiembre a julio, el consejero ha señalado que respeta la autonomía de cada universidad para fijar su calendario académico, pero que le parece «una buena idea» y que es una práctica común en universidades americanas y europeas.