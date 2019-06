Comienzan las obras para ampliar los accesos al centro comercial Plaza Mayor Los primeros trabajos se centran en las tareas de desbroce del terreno donde irán los viales. :: salvador salas El Ministerio de Fomento ha autorizado el proyecto, valorado en cuatro millones de euros y que creará dos nuevos carriles hacia el oeste en la autovía JESÚS HINOJOSA MÁLAGA. Miércoles, 26 junio 2019, 00:04

El Ministerio de Fomento ha dado luz verde al proyecto para mejorar los accesos al centro comercial y de ocio Plaza Mayor, con motivo de su ampliación con un espacio de excedentes de fábrica de moda y complementos de primer nivel bautizado como Designer Outlet Málaga. La actuación consiste, por un lado, en la ampliación de la autovía de Guadalmar en dos carriles más en sentido Cádiz desde el enlace situado junto al centro comercial Leroy Merlin; y, por otro, en la creación de un ramal de incorporación directa desde la autovía para evitar la saturación de la rotonda del parador del campo de golf.

Los trabajos ya han comenzado con el desbroce de los terrenos en los que se ejecutarán los dos nuevos carriles, que serán ejecutados por Sando con un presupuesto de unos cuatro millones de euros y un plazo de ejecución de unos cinco meses, lo que permitiría inaugurar las nuevas superficies comerciales de Plaza Mayor para finales de noviembre.

Los promotores de la ampliación comercial de Plaza Mayor, McArthurGlen y Sonae Sierra, asesorados por la consultora Ejecución del Planeamiento, han llegado a este punto tras superar una compleja tramitación urbanística que ha requerido los informes de varias administraciones. Uno de los puntos clave de esta obra de ampliación de dos a cuatro carriles en sentido Cádiz de la autovía de Guadalmar (MA-20) es su ejecución a la altura del paso superior que conecta las superficies comerciales situadas al este de Plaza Mayor con la carretera del campo de golf. Respecto a esta cuestión, Fomento pidió un estudio para reducir al máximo las afecciones que podría provocar al tráfico de la autovía de Guadalmar que, según datos difundidos hace dos años, registra una intensidad media diaria de 78.456 vehículos.

Finalmente, los promotores han optado por una solución que, aunque más costosa, no obliga a intervenir en la mediana central de la autovía. Consiste en ejecutar la remodelación del tablero del puente mediante elementos prefabricados que disminuyen los trabajos 'in situ'. No obstante, podrían producirse afecciones muy puntuales al tráfico cuando llegue el momento de 'coser' los dos nuevos carriles a los actuales.