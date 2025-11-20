Cifras sin precedentes en la conectividad aérea de Andalucía: 44.000 asientos más en dos años

Una Andalucía mejor conectada por vía aérea que nunca es el balance que hace el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, en una ... comparecencia en el Parlamento andaluz en la que ha avalado tal afirmación con datos. Asegura que ha cumplido los objetivos marcados en su Estrategia de Conectividad Turística gracias al incremento de 44.000 asientos adicionales con destino a la comunidad desde 2023 lo que convierte a este destinos en «uno de los mejor conectados de Europa». Bernal, durante su comparecencia ante la comisión del Parlamento andaluz, destaca que la política de conectividad aérea andaluza «se ha convertido en un motor real de competitividad económica y de cohesión territorial para nuestra comunidad, la estrategia diseñada por la Junta nació con una convicción clara: mejorar la competitividad del turismo andaluz y garantizar un crecimiento equilibrado en todas las provincias».

En la comparecencia ha ido aportando datos sobre la evolución del destino para apuntar que, entre enero y agosto de 2025, los aeropuertos andaluces recibieron más de 13 millones de pasajeros, un 6,3 % más que en 2024 y un 25,6 % más que en 2019, situando a Andalucía por encima de la media nacional. «Nuestra región está más conectada y mejor posicionada que nunca. Lo importante no es el número de vuelos, sino lo que representan: empleo, inversión y equilibrio territorial», afirma Bernal, que también ha aportado cifras sobre la temporada alta en la que llegaron a la Comunidad 4,7 millones de turistas internacionales, con un gasto asociado de 6.594 millones de euros, mientras que el empleo turístico alcanzó un récord histórico con 531.000 personas ocupadas, un 12,7 % más que el año anterior.

134 son los destinos a los que se puede volar sin escalas desde el aeropuerto de Málaga, que es el que más crece de Andalucía en pasajeros, rutas y oferta de asientos.

Sobre la conectividad con mercados lejanos destaca que el mercado norteamericano, por ejemplo, ha aumentado un 8,8 %, superando los 161.500 asientos, mientras que Oriente Medio mantiene rutas regulares incluso en verano, «un claro ejemplo de cómo gestionamos la desestacionalización». También Europa del Este crece un 8,8 %, con nuevos destinos como Brno, Varsovia y Breslavia, y recalca que se han reforzado los grandes 'hubs' internacionales como Heathrow, Charles de Gaulle y Ámsterdam.

El consejero insiste en que el impacto de la conectividad va más allá de las cifras y declara que «los visitantes que llegan a través de nuestras rutas no se concentran ya en los grandes destinos. Se están moviendo por el territorio, visitando más municipios y distribuyendo mejor la riqueza». Tras ello, ha repasado la evolución de los seis aeropuertos andaluces en los que se mantiene una tendencia al alza con crecimientos en los que el de Málaga se lleva la palma con un incremento del 8,1%, con nuevas rutas a destinos como Hamburgo, Muenster o Bratislava y con vuelos directos en estos momentos a 134 aeropuertos. Cabe recordar que las instalaciones de la Costa del Sol prevén un invierno sin precedentes en conexiones y capacidad aérea. Esta infraestructura conectará hasta finales de marzo con 135 destinos, siete más que el pasado año en este mismo periodo, de 118 ciudades de 34 países. Además, las 42 compañías aéreas que operarán estos vuelos han reforzado su apuesta por la Costa del Sol en plena temporada baja. Tanto que es la primera vez que se alcanza la cifra de diez millones de asientos para volar desde y hacia el destino malagueño, frente a los 9,7 millones del pasado año. Concretamente, Aena ha avanzado que las aerolíneas han programado para este invierno un total de 10,3 millones de plazas, lo que supone el mayor incremento de entre las grandes infraestructuras.

También recuerda que el de Almería crece un 6,6% de oferta total y nuevas rutas a Londres, Liverpool y Las Palmas; el de Córdoba, con un salto histórico hasta casi 35.800 asientos y nuevas conexiones con Palma y Barcelona; el de Granada-Jaén, con un aumento del 3,6% de oferta total y ampliación de rutas europeas como Nantes; el de Jerez, con un incremento del 4,8% en oferta europea, con nuevas conexiones a Berlín, Birmingham, Leeds o Mánchester; el de Sevilla, con 5,6% de la oferta total y más de 63 rutas en temporada alta. «Seis aeropuertos, seis realidades distintas, un mismo objetivo: una Andalucía conectada y equilibrada», explica el consejero.