Arturo Bernal, en una comparecencia en el Parlamento andaluz. SUR

Cifras sin precedentes en la conectividad aérea de Andalucía: 44.000 asientos más en dos años

El consejero de Turismo destaca en una intervención en el Parlamento andaluz que «la Comunidad está más conectada y mejor posicionada que nunca»

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:25

Una Andalucía mejor conectada por vía aérea que nunca es el balance que hace el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, en una ... comparecencia en el Parlamento andaluz en la que ha avalado tal afirmación con datos. Asegura que ha cumplido los objetivos marcados en su Estrategia de Conectividad Turística gracias al incremento de 44.000 asientos adicionales con destino a la comunidad desde 2023 lo que convierte a este destinos en «uno de los mejor conectados de Europa». Bernal, durante su comparecencia ante la comisión del Parlamento andaluz, destaca que la política de conectividad aérea andaluza «se ha convertido en un motor real de competitividad económica y de cohesión territorial para nuestra comunidad, la estrategia diseñada por la Junta nació con una convicción clara: mejorar la competitividad del turismo andaluz y garantizar un crecimiento equilibrado en todas las provincias».

