Vista del salón de una casa rural de la provincia. SUR

El 70% de las casas rurales de Málaga están ocupadas este fin de semana de Todos los Santos

Ruralidays.com señala que es la provincia malagueña la que registrará los mayores niveles de demanda en Andalucía

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:58

Comenta

El fin de semana de Todos los Santos eleva la ocupación de las casas rurales de la provincia. La plataforma Ruralidays.com, líder de alojamientos ... turísticos de este tipo en España, asegura que el 70% de esta oferta están ya reservados y que es Málaga la provincia andaluza que registra una mayor demanda. Concretamente, nueve puntos por encima de la media andaluza. Le sigue Cádiz con un 59%; Almería, con un 52%; Huelva, con un 50%; Córdoba, con un 49%; Granada, con un 47%; Jaén, con un 46%; y Sevilla, con un 44%. «Alquilar una casa rural en Málaga y en otros puntos del interior de Andalucía para celebrar Halloween con familiares y amigos es una opción cada vez más popular», destaca Félix Zea, cofundador de Ruralidays.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

