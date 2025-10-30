El 70% de las casas rurales de Málaga están ocupadas este fin de semana de Todos los Santos

El fin de semana de Todos los Santos eleva la ocupación de las casas rurales de la provincia. La plataforma Ruralidays.com, líder de alojamientos ... turísticos de este tipo en España, asegura que el 70% de esta oferta están ya reservados y que es Málaga la provincia andaluza que registra una mayor demanda. Concretamente, nueve puntos por encima de la media andaluza. Le sigue Cádiz con un 59%; Almería, con un 52%; Huelva, con un 50%; Córdoba, con un 49%; Granada, con un 47%; Jaén, con un 46%; y Sevilla, con un 44%. «Alquilar una casa rural en Málaga y en otros puntos del interior de Andalucía para celebrar Halloween con familiares y amigos es una opción cada vez más popular», destaca Félix Zea, cofundador de Ruralidays.

En este sentido, asegura que casi cuatro de cada diez turistas serán españoles; seguidos por británicos (20%); alemanes (18%) y holandeses (10%). Y explica que mientras que los españoles reservan sobre todo con el objetivo de celebrar la festividad de los Santos y Halloween con su familia y amigos en una villa, con dos noches de media, los foráneos contratan estancias más largas, que superan las ocho noches. «Son más habituales las estancias en grupo, y la ocupación de las casas está entre cinco y seis personas. El precio medio por persona y noche asciende a 32 euros», precisa.

61 es el porcentaje de ocupación media de las casas rurales de Andalucía en este próximo fin de semana.

Zea señala que entre los pueblos más cotizados para una escapada otoñal están los de la Serranía de Ronda, la Axarquía, el Valle del Guadalhorce y Antequera. «Conocer la cultura y las tradiciones de los pueblos es una motivación creciente para el turismo rural en esta época, especialmente para los viajeros internacionales», explica Félix Zea, a lo que añade que los viajeros destacan a la hora de elegir la provincia de Málaga las temperaturas suaves, las buenas comunicaciones para hacer rutas por varios pueblos, el medio natural y la rica gastronomía.