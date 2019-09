Sin cancelaciones en la tercera jornada de huelga de tripulantes de cabina de Ryanair Aviones de Ryanair en una de sus bases en España. / SUR La compañía es líder en volumen de pasajeros en el aeropuerto de Málaga PILAR MARTÍNEZ Málaga Viernes, 6 septiembre 2019, 16:23

La tercera jornada de huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea Ryanair se salda sin vuelos cancelados, según confirma la compañía irlandesa, que es líder en movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Málaga. De hecho, desde el sindicato USO, convocante de la protesta, han denunciado públicamente que «Ryanair ha vuelto a exceder los servicios mínimos», asegurando que USO Sector Aéreo «ha podido constatar que se ha citado a más del 90% de la plantilla de tripulantes de cabina en España tanto para operar los vuelos como para guardias en el aeropuerto, situaciones que Inspección de Trabajo está constatando a lo largo de la mañana en Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Valencia, Madrid y Gerona».

Mientras ese sindicato confirmaba que en esta tercera jornada de huelga no se se han producido cancelaciones, la aerolínea aseguraba que «el día había transcurrido sin incidencias». Es más, apuntaba el dato de que habían conseguido un 97% de puntualidad, justificando el retraso en ese 3% a problemas en la regulación del espacio aéreo. «No esperamos ninguna interrupción relacionada con la huelga en los vuelos en España en el día de hoy», aseguró la compañía de bajo coste. A lo que USO apuntaba que a ello había contribuido que «los servicios mínimos son abusivos y no permiten el derecho a huelga y que la empresa está abusando o excediéndose asignando más trabajadores de los que debería a esos servicios mínimos. La única medida de protesta que están utilizando los trabajadores es la opción no pasar el servicio de venta a bordo, que está siendo secundada por la mayoría», explicó Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, durante una concentración frente al Ministerio de Fomento, al que pidió su intervención en este conflicto laboral.

El próximo día 13 hay convocada una nueva jornada de paro de las diez programadas en protesta por los cierres de las bases de Ryanair en Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Gerona. Las fechas de las nuevas protestas están previstas para los días 15, 20, 22, 27 y 29 de septiembre.