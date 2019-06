Best Hotels proyecta una reforma integral del emblemático Tritón Interior de archivo del hall y pasillos del Tritón. :: sur La cadena estudia una ampliación y mejoras para subirlo a cuatro estrellas superior, con nuevas zonas de restauración y un parking de 200 plazas PILAR MARTÍNEZ MÁLAGA. Lunes, 24 junio 2019, 00:14

Un icono del turismo por el que no pasan los años. El emblemático hotel Tritón se prepara para una reforma integral, que incluye su ampliación y la mejora de su entorno. La cadena Best Hotels ha comunicado ya al Ayuntamiento de Benalmádena la decisión del grupo de acometer una actuación que contempla, incluso, la mejora del paseo marítimo Antonio Machado y la construcción de un parking de 200 plazas.

El hotel Best Tritón está en primera línea de playa en pleno paseo marítimo de Benalmádena Costa. Este establecimiento fue la primera incursión de la cadena Best Hotels en la Costa del Sol, allá por 1997, a la que siguieron el Best Siroco y, finalmente, en 2003, el Best Benalmádena. Este grupo, que actualmente gestiona 33 establecimientos entre España y Andorra, concentra once de ellos en Andalucía.

Ahora este grupo ha comunicado su pretensión de renovar y ampliar el emblemático Best Tritón, con lo que describen como «un importante proyecto». Así, ha informado al Consistorio que «su objetivo es el de incrementar la categoría del hotel pasando a ser un cuatro estrellas superior mediante una reforma integral de sus habitaciones e instalaciones». Además, detallan la pretensión de construir nuevos espacios como una gran zona de spa y salón de belleza, con una extensa gama de tratamientos y cabina de masajes, así como un 'sky bar', una piscina infinity y una nueva zona gastronómica donde se incluiría desde un restaurante a la carta bajo tutela de un reconocido chef, así como un restaurante tipo buffet con cocina en directo y con comida nacional e internacional.

La cadena apunta que las obras de reforma y ampliación del Best Tritón conllevarán, aparte de la evidente repercusión de mejoría estética del paseo Antonio Machado, «la reordenación urbanística del mismo, pues el estudio de detalle proyectado, prevé la mejora de la circulación peatonal y rodada, así como la construcción de un parking de más de doscientas plazas de aparcamiento privado del hotel, que supondrá una reducción del estacionamiento en vía pública y la posibilidad de ofrecer plazas de aparcamiento para el público». El grupo reconoce el apoyo recibido por el Ayuntamiento y recalca su apuesta por Benalmádena, del que subraya que «el turismo es el principal motor socioeconómico de Benalmádena, entre todos conseguiremos desestacionalizar el turismo del municipio con las mejoras que conllevará, tanto económicas, como laborales y socioculturales». Cabe recordar que Best Hotels ha renovado en los últimos años el Best Benalmádena y el Best Siroco, ambos de cuatro estrellas, dentro de la estrategia de «ofrecer la máxima calidad a los visitantes de la ciudad, por eso entre 2016 y 2017 reformamos ampliamente dos de nuestros tres establecimientos en la Costa del Sol».