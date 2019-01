Arranca hoy la votación 'on line' para que Málaga sea el mejor destino europeo SUR MÁLAGA. Martes, 15 enero 2019, 00:07

La votación 'on line' por la que Málaga puede proclamarse mejor destino europeo 2019 comienza este martes. La ciudad aspira al título en competencia con otros 20 destinos nominados por la organización European Best Destinations. La distinción de mejor destino europeo se resolverá mediante esta votación 'on line' que estará hasta el 5 de febrero a través de la página web https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2019/, según han informado desde el Ayuntamiento. La concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad, María del Mar Martín Rojo, ha subrayado que «ser seleccionada como mejor destino europeo del año sería para Málaga un escaparate fantástico en plataformas digitales en consonancia con nuestra estrategia digital y vendría a seguir ampliando la magnífica carta de presentación con la que contamos».

Además, apuntó que «Málaga es una ciudad maravillosa para vivir y para visitar. Somos una ciudad cosmopolita con una historia milenaria; tenemos mar y montaña, un clima privilegiado y una cultura y una gastronomía envidiables. Pero lo mejor es el carácter de nuestras gentes, nuestra hospitalidad, el ambiente que se vive en la calle y que nos hace únicos. No en vano, somos la ciudad más sonriente de Europa».

El método de votación consiste en entrar en el enlace indicado: https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2019/-- y hacer clic sobre la imagen de Málaga «sin necesidad de registrarse», explicaron, para matizar que cada usuario podrá hacerlo una vez por semana.