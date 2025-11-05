Andalucía seduce en Londres con cultura y moda

Con cultura, sin faltar el flamenco, y con moda seduce Andalucía a quienes mueven los hilos del mundo de los viajes en el Reino Unido. ... Unos 150 profesionales se han dado cita en la iglesia anglicana de Londres Christ Church Spitalfields, construida entre 1714 y 1729, conocida por su arquitectura barroca inglesa y en la que también se celebran recepciones, en un evento con el que se apuesta porque estos invitados se rindan al destino andaluz. En esta cita, 70 participantes son responsables de compañías, operadores, aerolíneas e intermediarios del Reino Unido, que en este encuentro han podido contactar con las empresas andaluzas e instituciones que conforman la delegación andaluza en Londres durante estas jornadas.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha destacado en su intervención que la diversidad del destino «invita a que cada vez más personas se enamoren de nuestra tierra» y ha puesto el foco en «la identidad y fortaleza que nos hace únicos».

Como elementos diferenciales, se ha llevado a cabo un desfile de moda flamenca de diseñadoras como Rocío Peralta, Lourdes Montes, Rocío Terry y de la Cátedra Internacional de Moda Flamenca, y se ha cerrado el acto con una actuación del Teatro Flamenco de Sevilla. Una exhibición de gastronomía andaluza ha sido la guinda de un encuentro distendido para seguir haciendo negocio tras una jornada en la que se ha dado a conocer que la principal asociación profesional del sector turístico británico (ITT) celebrará su próxima conferencia anual en la provincia de Málaga, reuniendo a más de 300 profesionales. Fundada en 1956 y dedicada a la formación, el contacto empresarial y la representación de los profesionales del turismo, agrupa entre otros a directivos de agencias, operadores y aerolíneas. Desde la Consejería de Turismo señalan que «esta organización es un referente en educación y desarrollo del talento, que abordará en su conferencia en Andalucía asuntos de innovación, sostenibilidad y tendencias globales. Además, servirá para reforzar los lazos comerciales y promocionar la comunidad como destino entre los agentes británicos».

Una intensa segunda jornada de trabajo en la que además de mantener encuentros con Turkish Airlines, Edreams, Edelweiss, Soltour y Avoris, se ha recibido la noticia de que el expositor andaluz, enfocado a la generación de negocio, ha recibido además el premio al mejor diseño de stand otorgado por la organización de la feria, que mañana cierra sus puertas.