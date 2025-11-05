Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andalucía seduce en Londres con cultura y moda

Unos 150 profesionales se dan cita en el acto central de la Comunidad en Londres con motivo de la WTM

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviada Especial Londres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:34

Comenta

Con cultura, sin faltar el flamenco, y con moda seduce Andalucía a quienes mueven los hilos del mundo de los viajes en el Reino Unido. ... Unos 150 profesionales se han dado cita en la iglesia anglicana de Londres Christ Church Spitalfields, construida entre 1714 y 1729, conocida por su arquitectura barroca inglesa y en la que también se celebran recepciones, en un evento con el que se apuesta porque estos invitados se rindan al destino andaluz. En esta cita, 70 participantes son responsables de compañías, operadores, aerolíneas e intermediarios del Reino Unido, que en este encuentro han podido contactar con las empresas andaluzas e instituciones que conforman la delegación andaluza en Londres durante estas jornadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  4. 4 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  7. 7 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  8. 8 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  9. 9

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  10. 10 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía seduce en Londres con cultura y moda

Andalucía seduce en Londres con cultura y moda