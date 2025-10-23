Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Turismo, en el centro, junto a responsables de las comunidades firmantes de esta declaración. SUR

Andalucía impulsa un acuerdo con 12 comunidades españolas para reivindicar el valor del turismo

Estas regiones concentran el 70% del total del turismo nacional y acogen al 75% de los turistas internacionales

Pilar Martínez

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:27

Comenta

Andalucía lidera la bautizada como 'Declaración de Sevilla' en la que doce comunidades españolas y la ciudad autónoma de Melilla reivindican el valor del turismo ... como gran industria nacional, que defiende su papel en la economía y que marca el camino hacia un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad y la competitividad. En el marco del foro Tourism Innovation Summit (TIS), que esta semana se celebra en la capital andaluza, y junto a los consejeros de Aragón, Cantabria, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y la Región de Murcia se ha procedido a la firma de este documento por parte de regiones que todas ellas ejercen competencias exclusivas en turismo y ordenación del territorio. Es más se trata de destinos que son claves para el turismo de España. En la rúbrica de esta declaración destacan que «juntas concentramos alrededor del 70% del total del turismo nacional, acogemos al 75% de los turistas internacionales y al 70% de los viajeros españoles. Representamos el 73% de las pernoctaciones hoteleras del país, así como el 80% de las llegadas de vuelos y el 78% del tráfico aéreo nacional».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  2. 2 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  3. 3 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  4. 4 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  5. 5

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  6. 6 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  7. 7 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  8. 8 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  9. 9 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  10. 10

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía impulsa un acuerdo con 12 comunidades españolas para reivindicar el valor del turismo

Andalucía impulsa un acuerdo con 12 comunidades españolas para reivindicar el valor del turismo