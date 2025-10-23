Andalucía impulsa un acuerdo con 12 comunidades españolas para reivindicar el valor del turismo Estas regiones concentran el 70% del total del turismo nacional y acogen al 75% de los turistas internacionales

El consejero de Turismo, en el centro, junto a responsables de las comunidades firmantes de esta declaración.

Pilar Martínez Jueves, 23 de octubre 2025, 12:27

Andalucía lidera la bautizada como 'Declaración de Sevilla' en la que doce comunidades españolas y la ciudad autónoma de Melilla reivindican el valor del turismo ... como gran industria nacional, que defiende su papel en la economía y que marca el camino hacia un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad y la competitividad. En el marco del foro Tourism Innovation Summit (TIS), que esta semana se celebra en la capital andaluza, y junto a los consejeros de Aragón, Cantabria, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y la Región de Murcia se ha procedido a la firma de este documento por parte de regiones que todas ellas ejercen competencias exclusivas en turismo y ordenación del territorio. Es más se trata de destinos que son claves para el turismo de España. En la rúbrica de esta declaración destacan que «juntas concentramos alrededor del 70% del total del turismo nacional, acogemos al 75% de los turistas internacionales y al 70% de los viajeros españoles. Representamos el 73% de las pernoctaciones hoteleras del país, así como el 80% de las llegadas de vuelos y el 78% del tráfico aéreo nacional».

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, explica que «desde la cooperación y la responsabilidad compartida, suscribimos una declaración que reivindica el valor del turismo como gran industria nacional, que defiende su papel en la economía y que marca el camino hacia un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad y la competitividad. Lo hacemos juntos, con la convicción de que la unidad entre territorios es la mejor garantía para seguir liderando el turismo en Europa y en el mundo». Recalcan que la declaración reivindica el liderazgo turístico basado en la gobernanza y la cohesión territorial y consideran que «muestra su profunda preocupación ante la política sectorial desarrollada por el Gobierno de España». Por lo que proponen para ello un nuevo marco de colaboración y gestión para reforzar el liderazgo turístico español. La declaración propone un nuevo marco de colaboración y gestión para reforzar el liderazgo turístico español Aseguran que el documento firmado trata también la gestión de la evolución al alza frente a la masificación ante la necesidad de gestionar el crecimiento demográfico y económico de los destinos turísticos; el respeto competencial y seguridad jurídica de las comunidades autónomas; la conectividad como cohesión territorial, y el liderazgo de la coherencia para impulsar el diálogo y la colaboración mutua en la gestión del de la gobernanza multinivel. En la declaración se critica la «quiebra de la lealtad» del Ministerio de Turismo con las regiones.

