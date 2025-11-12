Andalucía destina nueve millones a un plan de formación digital para profesionales del turismo

La digitalización está transformando la manera de viajar, de elegir un destino o de compartir nuestras experiencias y eso exige estar preparados para estos cambios. ... Conscientes de ello, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha presentado un plan de formación digital para los profesionales del turismo de la región que contará con una partida presupuestaria de nueve millones de euros para fortalecer su capacitación tecnológica. «Queremos consolidar a la comunidad como referente en innovación turística a nivel nacional e internacional. La tecnología no es un accesorio del turismo, es una parte esencial de su presente y su futuro. Y quien no se adapta, se queda atrás», precisa Bernal.

Este nuevo proyecto, impulsado junto a Sandetel y con el apoyo de los fondos europeos Next Generation, permitirá la formación digital de casi 3.000 profesionales del turismo andaluz que accederán a cursos especializados de manera gratuita, inclusiva y cien por cien 'on line'. Cada participante dispondrá de tres meses para completar su formación, combinando clases en plataforma, trabajo personal y actividades prácticas. «Este modelo flexible busca adaptarse al ritmo y las circunstancias de cada alumno, garantizando que la formación llegue por igual a profesionales del litoral, de las ciudades o del interior rural», destaca el consejero de Turismo.

Además, explica que este proyecto formativo está diseñado para que cualquier trabajador del sector pueda adquirir las herramientas digitales más demandadas por el mercado. Así, señala que los cursos abarcan desde marketing 'on line', inteligencia artificial aplicada al turismo, análisis de datos y sostenibilidad, hasta innovación, gestión digital y desarrollo de destinos inteligentes.

Bernal destaca que «el lanzamiento de este programa llega en un momento histórico para el turismo andaluz. Este verano, 531.000 andaluces trabajaron en el sector, lo que representa casi el 20% del empleo turístico nacional. Además, la comunidad registra actualmente la menor tasa de estacionalidad turística de su historia. Hemos logrado convertir la temporalidad en estabilidad, y la dependencia estacional en oportunidad continua». Y ha puesto en valor a los profesionales como elemento clave que define al turismo y que «hacen posible que Andalucía sea un destino líder, hospitalario y admirado en todo el mundo».

El consejero avanza en la presentación de este plan formativo que la digitalización se presenta como el nuevo reto colectivo y que no sólo supone incorporar herramientas tecnológicas, sino formar a las personas que las usarán para mejorar su trabajo, su entorno y su vida. «Queremos que Andalucía siga siendo líder en turismo, pero también que sea líder en innovación y digitalización. Este programa no es sólo una formación, es una apuesta de futuro por el talento andaluz y por un modelo de crecimiento inclusivo», afirma Bernal.