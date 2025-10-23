El aeropuerto de Málaga pone a prueba el nuevo control de pasajeros de fuera de la UE

En el aeropuerto de Málaga comienzan a aplicar en fase de pruebas el nuevo procedimiento de control de los pasajeros procedentes de fuera del espacio ... aéreo Schengen, es decir, procedentes de países de fuera de la Unión Europea. La implementación del Sistema de Entrada/Salida (Entry-Exit System, EES) se está llevando a cabo desde el pasado día 20 durante una hora al día para proceder al ajuste de detalles técnicos, confirman desde la Subdelegación del Gobierno. «Su implementación en estos días se está realizando con total normalidad. Estamos en una fase inicial de pruebas. Hay 180 días para su total aplicación, que está prevista para el 10 de abril de 2026», señalan.

Se trata de un nuevo procedimiento informático automatizado, que incluye registro facial y huellas dactilares, que registrará las entradas y salidas del Espacio Schengen de ciudadanos de terceros países y que hay margen para su aplicación completa hasta el próximo 10 de abril de 2026. Este nuevo registro digital elimina el requisito del sellado del pasaporte de los viajeros que acceden o abandonan el territorio europeo.

El colectivo de viajeros más afectados en Málaga es el británico, que es el primer mercado emisor de viajeros con más de 2,83 millones de llegadas el pasado año, lo que suponen 5,7 millones de movimientos. De ahí, que la puesta en marcha de este nuevo sistema ha generado preocupación en el conjunto del sector turístico de forma que se han llevado a cabo encuentros en la Subdelegación del Gobierno con mandos de las fuerzas de seguridad para coordinar la implantación de este nuevo procedimiento con el objetivo de que se produzcan las mínimas molestias a los viajeros. Hay que tener en cuenta que el control de los puestos fronterizos europeos en territorio español, ya sea en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, es competencia de la Policía Nacional.

El EES es un sistema tecnológico avanzado diseñado para registrar información sobre los viajeros no europeos que atraviesan las fronteras exteriores del Espacio Schengen. Para ello, los puestos fronterizos están equipados con sistemas informáticos que escanearán los datos de los pasaportes, tomarán su foto y registrarán sus huellas dactilares y la fecha y el lugar de entrada o salida. En caso de que las autoridades nacionales le denieguen la entrada, el sistema también registrará esta información. Para la aplicación del mismo, el Ministerio del Interior ha realizado una inversión de 83 millones de euros para adecuar todos los puestos fronterizos españoles a los nuevos requerimientos técnicos.

23% Casi una cuarta parte de los pasajeros que llegan al aeropuerto de Málaga con británicos que tendrán que pasar por este nuevo sistema de control

Desde el Ministerio de Interior señalaron que «su entrada en funcionamiento de manera gradual durante un periodo de seis meses supone que los pasos fronterizos introducirán los diferentes elementos del EES por fases, por lo que es posible que los datos biométricos de los viajeros (imagen facial y huellas dactilares) no se recopilen de inmediato en todos y que su información personal no se registre en el sistema». Durante este periodo el EES convivirá con el tradicional sellado manual de pasaportes, que desaparecerá una vez el sistema sea plenamente operativo a partir del 10 de abril de 2026, considerado «un trámite que consume mucho tiempo, no proporciona datos fiables sobre los cruces fronterizos y no permite la detección sistemática de las personas que han excedido la duración máxima de su estancia autorizada».

Para los responsables de la Unión Europea este sistema «proporciona datos fiables en tiempo real, lo que ayuda a las autoridades nacionales a identificar a las personas que suponen una amenaza para la seguridad, así como los casos de fraude de documentos e identidad. También ayuda a detectar la migración irregular al identificar a las personas que se quedan más tiempo del permitido o aquellas que intentan acceder a cualquier país de la UE de manera irregular».