El colectivo más afectado es el de británicos, que suponen una cuarta parte del movimiento de pasajeros en la Costa del Sol. Ñito Salas

El aeropuerto de Málaga pone a prueba el nuevo control de pasajeros de fuera de la UE

Este procedimiento, que incluye registro facial y huellas dactilares, se está implementando una hora al día desde el pasado día 20

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:51

Comenta

En el aeropuerto de Málaga comienzan a aplicar en fase de pruebas el nuevo procedimiento de control de los pasajeros procedentes de fuera del espacio ... aéreo Schengen, es decir, procedentes de países de fuera de la Unión Europea. La implementación del Sistema de Entrada/Salida (Entry-Exit System, EES) se está llevando a cabo desde el pasado día 20 durante una hora al día para proceder al ajuste de detalles técnicos, confirman desde la Subdelegación del Gobierno. «Su implementación en estos días se está realizando con total normalidad. Estamos en una fase inicial de pruebas. Hay 180 días para su total aplicación, que está prevista para el 10 de abril de 2026», señalan.

