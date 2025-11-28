El Aeropuerto de Málaga hace historia al alcanzar los 25 millones de pasajeros

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha alcanzado, a las 13.30 horas de este viernes, los 25 millones de pasajeros, un registro con ... el que ha hecho historia, al tratarse de la primera vez que se contabiliza esta cifra de viajeros en un solo año.

Representantes de toda la comunidad aeroportuaria han celebrado este hito con una foto de familia y un cartel conmemorativo en el vestíbulo de Llegadas. Así, tanto el personal de Aena como empleados de las aerolíneas, empresas de asistencia en tierra, arrendatarios comerciales y de restauración, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros colectivos implicados en el día a día de las instalaciones se han unido en un momento lleno de simbolismo para todos.

También han sido partícipes los pasajeros que en ese momento se encontraban en la zona, ya que el aeropuerto ha organizado una degustación de las típicas tortas 'locas' malagueñas, customizadas con referencias a la efeméride.

Desde principios de 2025, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha ido batiendo récords de tráfico, hasta alcanzar el hito de hoy, gracias al dinamismo que han mantenido tanto el tráfico doméstico como el foráneo.

Esta evolución es un reflejo de la confianza que las compañías aéreas continúan teniendo en el potencial del territorio al que sirve el aeropuerto, pero también de la apuesta de Aena por ofrecer una infraestructura de calidad, con servicios e instalaciones en continua adaptación a las necesidades de pasajeros y aerolíneas.

Muestra de ello es la inversión de 1.500 millones de euros que se destinará, en el marco del próximo DORA (2027-2031), al que será el proyecto de ampliación más ambicioso del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol desde 2010 -cuando se inauguró la T3-.